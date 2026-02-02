Người dân đổ xô xếp hàng đợi mua từ 21h ngày 1/2, giá bạc hôm nay thế nào?

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tiếp tục giảm. Bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 3.151.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.248.000 đồng/lượng (bán ra). Chỉ trong vòng 1 tuần, giá bạc đã giảm gần 24%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 84.026.457 đồng/thỏi (mua vào) và 86.613.117 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:03 ngày 02/2.

Theo ghi nhận của phóng viên vào tối ngày 1/2, người dân tại khu vực Hà Nội đã ồ ạt xếp hàng dài để chờ mua bạc tại một số cửa hàng của Phú Quý. Nhiều người cho biết đã đứng đợi từ lúc 9-10 giờ tối và con số chờ lên tới khoảng 300.﻿ Thậm chí có cả tình trạng giao dịch lại vị trí xếp hàng cho thấy sức hút của bạc không hề kém cạnh vàng.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá bạc giảm còn 82,3 USD/ounce, mất hơn 5% so với phiên trước đó, tiếp tục chịu áp lực khi thị trường vẫn đang chao đảo sau cú lao dốc 26% hôm thứ Sáu, mức giảm mạnh nhất trong một ngày từ trước đến nay.

Sự sụp đổ này diễn ra sau tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo, người được xem là lựa chọn cứng rắn hơn. Việc chốt lời cũng xuất hiện sau đợt tăng giá không ngừng đẩy giá bạc lên mức cao kỷ lục.

Sự tăng giá đó được thúc đẩy bởi sự thiếu hụt cấu trúc trên thị trường bạc và cái gọi là giao dịch giảm giá trị, khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản vật chất từ tiền tệ và trái phiếu trong bối cảnh lo ngại về nợ chính phủ gia tăng.

Sự bất ổn về địa chính trị và kinh tế, cùng với những lo ngại về tính độc lập của Fed, đã củng cố sức hấp dẫn của bạc như một tài sản trú ẩn an toàn. Việc mua vào theo đà càng khuếch đại thêm mức tăng, với làn sóng mua vào từ các nhà đầu cơ Trung Quốc làm tăng thêm sự hưng phấn cho đợt tăng giá và làm trầm trọng thêm tình trạng bán tháo khi họ chốt lời.