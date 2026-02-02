Từ ngày 1/6, dừng bán hoàn toàn xăng A95, chỉ bán xăng sinh học

Thông tin này được Bộ Công Thương khẳng định tại họp báo thường kỳ sáng 29/1, khi trả lời câu hỏi của Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh liên quan đến lộ trình loại bỏ xăng khoáng truyền thống.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương), Bộ đã ban hành Thông tư số 50/2025 quy định rõ lộ trình áp dụng xăng sinh học. Theo đó, từ ngày 1/6/2026, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chỉ được phép bán xăng sinh học, gồm E5 RON 92 và E10, thay thế hoàn toàn các loại xăng khoáng trước đây.

Về nguồn cung và chất lượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Bộ đã tính toán kỹ phương án phân giao cho các doanh nghiệp đầu mối, bảo đảm việc chuyển đổi diễn ra thông suốt, không gây gián đoạn thị trường. Xăng sinh học E10 thực chất vẫn sử dụng xăng khoáng làm nền, chỉ pha trộn 10% ethanol và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Kể từ ngày 1/6/2026, thị trường xăng dầu trong nước sẽ chuyển hoàn toàn sang xăng sinh học E5 RON 92 và E10, thay thế toàn bộ các loại xăng khoáng truyền thống. (Ảnh minh hoạ)

Trước thời điểm áp dụng đại trà, một số doanh nghiệp đầu mối lớn như Petrolimex và PVOIL đã triển khai bán thí điểm xăng sinh học, đặc biệt là xăng E10, tại Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Đánh giá ban đầu cho thấy chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng nhiên liệu.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học được xây dựng dựa trên cả cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế. Từ cuối năm 2024, Bộ đã khảo sát năng lực doanh nghiệp trong nước, đồng thời cử các đoàn công tác nghiên cứu mô hình triển khai tại nhiều quốc gia như Mỹ, Singapore, Malaysia, Philippines và Thái Lan.

Thực tiễn cho thấy, Mỹ đã sử dụng xăng E10 từ những năm 1980, trong khi nhiều quốc gia châu Âu và khu vực Đông Nam Á cũng áp dụng phổ biến loại nhiên liệu này trong thời gian dài. Đáng chú ý, tại Philippines, nhiều phương tiện có tuổi đời cao vẫn sử dụng E10, thậm chí E15, mà không phát sinh vấn đề kỹ thuật đáng kể.

Ở trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Bách khoa tiến hành thử nghiệm xăng sinh học trên nhiều loại động cơ khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiên liệu này đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn của phương tiện.

Thực tế, Việt Nam đã triển khai xăng E5 từ năm 2014 đến nay. Trong suốt quá trình sử dụng, các doanh nghiệp đầu mối không ghi nhận trường hợp hư hỏng động cơ nào phải bồi thường do liên quan đến xăng sinh học. Với xăng E10, việc bán thí điểm từ ngày 1/8/2025 đến nay cũng chưa phát sinh phản hồi tiêu cực.