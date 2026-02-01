Giá vàng, bạc 'bốc hơi' sau khi chạm đỉnh - chuyên gia cảnh báo: Đây là điều không thể tránh khỏi, tương lai liệu có tăng trở lại?

Giá vàng, bạc lao dốc là tất yếu trước áp lực "chốt lời"

Diễn biến giá vừa qua gây sốc khi vàng giảm hơn 10% còn bạc mất tới 30% giá trị chỉ trước thềm cuối tuần. Các nhà phân tích nhận định sự biến động này không quá bất ngờ. Cả hai kim loại quý đều đã rơi vào trạng thái "quá nhiệt" và bị định giá cao hơn thực tế.

Đáng chú ý, đợt bán tháo mạnh nhất trong một ngày của vàng diễn ra chỉ 48 giờ sau khi nó thiết lập mức tăng kỷ lục trong lịch sử. Tại đỉnh điểm hôm thứ 5, giá vàng chạm mốc 5.602 USD/ounce, tăng tới 29,5% chỉ trong một tháng. Trong khi đó, giá bạc cũng lập kỷ lục trên 121 USD, tương ứng mức tăng kinh ngạc 68,5%.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, với đà tăng tốc về giá nhanh như vậy, đặc biệt là ngay trong tháng đầu năm, sẽ rất khó để duy trì sự tăng trưởng bền vững.

Giá vàng, bạc vừa trải qua 1 đợt giảm giá mạnh sau đà tăng trưởng, đây là tất yếu trước áp lực chốt lời từ nhà đầu tư.

﻿Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets cho biết: “Hai ngày qua thị trường kim loại nói chung vô cùng biến động. Đối với kim loại quý, sự điều chỉnh giảm giá có lẽ không nằm ngoài dự đoán, xét đến tốc độ và quy mô của đợt tăng giá hồi tháng Giêng. Vàng và bạc đã vượt quá mức định giá về mặt kỹ thuật, với mức tăng lần lượt gần 20% và hơn 40%. Các trạng thái đầu cơ, đòn bẩy và giao dịch đều đã chạm mức điển hình của một đỉnh ngắn hạn"

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết việc giá vàng và bạc tăng liên tục trong tháng đầu năm đã khiến điều kiện giao dịch ngày càng khó khăn, góp phần gây ra sự biến động hiện tại.

“Các nhà tạo lập thị trường ngày càng ngần ngại chấp nhận và nắm giữ rủi ro, dẫn đến thanh khoản giảm và chênh lệch giá mua bán tăng cao hơn. Diễn biến ngày hôm nay, nếu xét riêng lẻ, khá điên rồ, nhưng nếu nhìn rộng hơn một tuần, thì thật không may, đó là điều hoàn toàn bình thường đối với thị trường vàng, vốn đã từ chỗ là người trưởng thành trong cuộc chơi trở thành một thiếu niên nổi loạn, giống như bạc vậy”, ông Ole Hansen cho biết.

Matthew Piggott, Giám đốc phụ trách sản phẩm Vàng và Bạc tại Metals Focus, mô tả đợt tăng giá vàng, bạc hồi tháng Giêng là "sự hưng phấn phi lý". Theo ông, đợt bán tháo này dù khắc nghiệt nhưng lại là một sự điều chỉnh lành mạnh để thị trường cân bằng lại.

Áp lực chốt lời càng thêm mạnh khi các yếu tố vốn hỗ trợ giá vàng, bạc trước đó là đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed có thể cắt giảm mạnh lãi suất đã đảo chiều. Nguyên nhân là do việc Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Fed﻿, từ đó đã tạo ra những luồng suy đoán mới trong giới đầu tư.

Mặc dù ông Warsh nổi tiếng là người cứng rắn với lạm phát, nhưng giới phân tích tin rằng ông sẽ khó đi ngược lại mong muốn của ông Trump về việc duy trì lãi suất thấp.

"Tổng thống Mỹ muốn thấy lãi suất giảm mạnh. Nếu Fed dưới thời ông Warsh không đáp ứng được kỳ vọng này, những áp lực chính trị sẽ lại tiếp diễn. Do đó, chúng tôi tin rằng Fed cuối cùng vẫn sẽ phải nhượng bộ và cắt giảm lãi suất, điều này trực tiếp hỗ trợ cho giá vàng", bà Thu Lan Nguyễn, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại Commerzbank nhận định

Xu hướng tăng năm 2026 vẫn được bảo toàn

Bất chấp áp lực bán tháo mạnh, giới phân tích vẫn giữ cái nhìn lạc quan về dài hạn, họ tin rằng các đợt sụt giảm này là cơ hội để các nhà đầu tư tăng cường mua vào.

"Tôi tin xu hướng chung vẫn còn nguyên vẹn, các yếu tố vĩ mô thúc đẩy kim loại quý vẫn đang hiện hữu. Đây là một đợt tái cơ cấu vị thế trong một xu hướng tăng trưởng, không phải là sự kết thúc. Triển vọng cho năm 2026 vẫn rất sáng", ông Welsh khẳng định.

Thậm chí, ông Hansen dự báo giá vàng vẫn có thể đạt mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Triển vọng về tương lai của giá vàng, bạc vẫn còn rất sáng.

Nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra rằng, những bất ổn về địa chính trị và chính sách khó lường từ các cường quốc vẫn là "nhiên liệu" chính giúp kim loại quý duy trì sức hấp dẫn.

“Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể chứng kiến một quyết định chính sách khó lường ngay lập tức, làm đảo lộn hiện trạng. Chừng nào mối đe dọa đó còn tồn tại, nó sẽ tiếp tục thúc đẩy tâm lý lạc quan đối với vàng và bạc", Matthew Piggott nhấn mạnh.

Theo dữ liệu từ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo đợt tăng lãi suất đầu tiên của năm 2026 có thể diễn ra vào tháng 6. Trong khi đó, ngân hàng BNP Paribas dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong suốt cả năm do tăng trưởng kinh tế vẫn mạnh mẽ.

“Tại cuộc họp diễn ra từ ngày 27 đến 28/01, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã quyết định giữ lãi suất ổn định ở mức 3,5%–3,75%, sau ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp vào cuối năm 2025. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã thúc đẩy quyết định này và chúng tôi hiện dự kiến lãi suất quỹ liên bang sẽ duy trì ổn định trong suốt năm 2026”, các nhà phân tích cho biết.

Số liệu lạm phát (PPI) tăng 3,0% vào tháng 12 vừa qua cũng khiến lộ trình của Fed trở nên phức tạp hơn. Mọi sự chú ý của giới đầu tư hiện đang đổ dồn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ và các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Ngân hàng Anh (BoE) vào tuần tới để tìm kiếm hướng đi mới cho dòng tiền.