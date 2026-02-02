Ông Donald Trump: ‘Ấn Độ, Trung Quốc sẽ không mua dầu Nga, mà từ quốc gia này’

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/1 cho biết Ấn Độ sẽ mua dầu của Venezuela, giúp thay thế một phần lượng dầu của Nga mà quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới này đang mua.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận đó rồi, về nguyên tắc của thỏa thuận,” ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi ông đang trên đường từ Washington đến khu nghỉ dưỡng của mình ở Florida.

Reuters đưa tin hôm 30/1 rằng Hoa Kỳ đã nói với Delhi rằng họ có thể sớm nối lại việc mua dầu của Venezuela để giúp thay thế nhập khẩu dầu của Nga, trích dẫn ba nguồn tin thân cận với vấn đề này.

Ấn Độ đã ngừng mua dầu từ Caracas năm ngoái sau khi ông Trump áp đặt thuế quan 25% đối với các quốc gia mua dầu của Venezuela hồi tháng 3.

Trong phát biểu hôm 31/1, ông Trump cho biết Ấn Độ sẽ mua dầu của Venezuela thay vì dầu thô của Iran. Tuy nhiên, New Delhi đã ngừng nhập khẩu dầu từ Iran vào năm 2019 do các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã chuyển sang mua dầu của Mỹ để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ Iran, sau đó hạn chế mua dầu của Mỹ và trở thành người mua dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga nhiều nhất, được bán với giá chiết khấu sau khi các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên Moscow vì xungđột Ukraine năm 2022.

Vào tháng 8/2025, ông Trump đã tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với dầu từ Ấn Độ lên 50% để gây áp lực buộc New Delhi ngừng mua dầu của Nga, và đầu tháng này, ông nói rằng mức thuế có thể tăng thêm nếu Ấn Độ không hạn chế mua vào.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã ra tín hiệu vào tháng 1 rằng mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ có thể được bãi bỏ, do ông gọi đó là sự giảm mạnh nhập khẩu dầu của Nga vào Ấn Độ.

Chính phủ Mỹ tuần này đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty Mỹ bán dầu thô của nước này.

Những bình luận của ông Trump hôm 31/1 dường như phản ánh sự cải thiện liên tục trong quan hệ Mỹ-Ấn Độ, vốn căng thẳng trong suốt năm qua.

Ông Trump cũng nói rằng Trung Quốc có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ để mua dầu của Venezuela. "Trung Quốc được hoan nghênh tham gia và sẽ đạt được một thỏa thuận tuyệt vời về dầu mỏ", ông nói, nhưng không cung cấp thêm bất cứ chi tiết nào của thoả thuận.

Theo CNBC﻿