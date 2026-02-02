Theo Nikkei, Trung Quốc đang dần củng cố những điểm yếu trong chuỗi cung ứng của mình. Các công ty như: AMEC, SMEE cùng với Naura đã bước vào danh sách những đơn vị sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới

Về doanh thu, Tập đoàn Công nghệ Naura do nhà nước hậu thuẫn đã vươn lên từ vị trí thứ 8 năm 2022, lên vị trí thứ 5 năm 2025, chỉ sau ASML Holdings, Applied Materials, Lam Research và Tokyo Electron.

Được thành lập năm 2001, Naura sản xuất nhiều loại thiết bị cho quá trình khắc, lắng đọng và các công đoạn khác trong sản xuất chip. Do vậy, doanh thu của công ty ước tính tăng 21% trong năm ngoái.

Naura Technology Group là nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip lớn thứ 5 thế giới, tính theo doanh thu.

Năm nay, công ty Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) đứng thứ 13 trong danh sách, được thành lập bởi một kỹ sư từng làm việc tại Lam và Applied Materials. Hệ thống khắc mạch chủ lực của AMEC được cho là đang được sử dụng để sản xuất chip 5 nanomet, không hề thua kém công nghệ tiên tiến hiện nay.

Công ty TNHH Thiết bị Vi điện tử Thượng Hải (SMEE) xếp hạng thứ 20. Công ty này sản xuất thiết bị in thạch bản để in các thiết kế mạch lên tấm wafer - một yếu tố quan trọng quyết định hiệu suất của chip. Tuy chưa thể so với ASML - nhà cung cấp thiết bị in thạch bản hàng đầu thế giới, nhưng công ty này vẫn được ưa chuộng vì là một trong số ít các nhà sản xuất trong lĩnh vực này tại Trung Quốc.

Mở rộng danh sách lên top 30 sẽ bổ sung thêm hai cái tên Trung Quốc nữa: ACM Research và Hwatsing Technology.

Các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược tự chủ bán dẫn thông qua sự phối hợp giữa quỹ quốc gia và nguồn vốn từ các địa phương. Việc tập trung đầu tư vào chuỗi cung ứng thiết bị và vật liệu cũng thúc đẩy sự bùng nổ của các nhà sản xuất nội địa, đặc biệt là sự trỗi dậy của những doanh nghiệp mới nổi.

"Trung Quốc hiện tự sản xuất từ 20% đến 30% thiết bị bán dẫn của mình. Đó là sự tăng trưởng nhanh chóng so với khoảng 10% vào 3 năm trước", ông Tetsuo Omori - nhà phân tích cấp cao tại Techno Systems Research của Nhật Bản, cho biết.

Các công ty bán dẫn Trung Quốc đã tự chủ hầu hết mọi quy trình sản xuất chip bán dẫn.

Sản xuất chất bán dẫn tiên tiến bao gồm hơn 1.000 quy trình, với các thiết bị cần thiết cho mỗi bước. Giám đốc điều hành tại một đơn vị thương mại chuyên cung cấp linh kiện cho các nhà sản xuất Trung Quốc cho biết: "Những công ty đó hiện đã có khả năng đáp ứng mọi quy trình, bao gồm lắng đọng, khắc và làm sạch".

Vì vậy, trong ngắn hạn, các nhà sản xuất Nhật Bản, Mỹ và châu Âu sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt tại Trung Quốc. Theo số liệu từ SEMI (Hiệp hội các nhà sản xuất chip), doanh số bán thiết bị sản xuất chip tại đây đã tăng 35% trong năm 2024, đạt 49,5 tỷ USD, trở thành thị trường lớn nhất thế giới.

Về lâu dài, vị thế dẫn đầu về công nghệ bán dẫn mà các công ty phương Tây và Nhật Bản đang nắm giữ có thể không còn vững chắc khi chuỗi cung ứng của Trung Quốc ngày càng mở rộng.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất hiện nay của ngành công nghiệp bán dẫn tại quốc gia tỷ dân cũng được các chuyên gia chỉ ra, đó là các nhà sản xuất Trung Quốc hiện vẫn chưa phát triển được thiết bị khắc quang cực tím (EUV) cần thiết cho chip 2nm và 3nm.

Công nghệ này hiện chỉ có ASML cung cấp. Giám đốc điều hành của ASML, Christophe Fouquet, khẳng định rằng: "Trung Quốc sẽ mất rất nhiều năm để có thể chế tạo được máy EUV".