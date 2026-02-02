Địa phương miền núi của Việt Nam có chè ngon nức tiếng, giá trên 100 triệu đồng/kg

Hải Hà (Quảng Ninh) là địa phương miền núi, biên giới. Chè là một trong những sản phẩm thế mạnh của huyện miền núi Hải Hà. Hải Hà cũng là vùng chè ven biển duy nhất của cả nước, chính sự đặc trưng ấy đã làm nên hương vị độc đáo của trà nơi đây.

Để nâng cao giá trị cây chè, trong thời gian qua, Hải Hà triển khai dự án tái cơ cấu lại ngành chè, trong đó tập trung hỗ trợ đầu tư thâm canh chè theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; hỗ trợ nâng cấp, cải tạo nhà xưởng, dây chuyền chế biến; chuyển giao quy trình thâm canh và chế biến chè chất lượng cao; tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm…

Toàn cảnh xứ chè Hải Hà, Quảng Ninh. Nguồn: Báo ảnh Việt Nam

Một trong những doanh nghiệp hàng đầu về chè tại Hải Hà là Trà Việt Tú. Điểm đặc biệt của trà do doanh nghiệp này sản xuất là doanh nghiệp đã đầu tư vùng chè nguyên liệu được chăm sóc hữu cơ toàn phần, được giám định thường xuyên từ mẫu đất, nước, trồng và thu hái thuận tự nhiên, từ đó hình thành một vùng chè nguyên liệu đảm bảo các tiêu chuẩn gắt gao nhất của Đài Loan và Nhật Bản.

Vùng trồng chè hữu cơ Việt Tú 15ha tại Huyện Hải Hà, Quảng Ninh. Nguồn: Báo ảnh Việt Nam

Đồi chè không dùng hệ thống tưới tiêu mà để nước mưa tự nhiên tưới tắm cho cây chè. Nước mưa vùng biển có vị mặt và nhiều khoáng chất, tạo nên những phẩm trà mang hương vị độc đáo.

Nhà máy sản xuất quy mô lớn với quy trình tiêu chuẩn nghiêm ngặt, giám sát từ khâu trồng, chăm bón cây chè cho đến khâu đóng gói rồi chất liệu hộp đựng.

Để đạt được những tiêu chí khắt khe nhất của dòng trà cao cấp, Việt Tú cũng đã mời chuyên gia nước ngoài về phối hợp và nghiên cứu sáng tạo công thức chế biến trà.

Trong bài chia sẻ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm, người sáng lập Học viện đào tạo trà sư quốc tế, người sở hữu bộ sưu tập ấm tử sa được kỷ lục châu Á và thế giới chia sẻ: "Chỉ nói ngon thôi không đủ lắm, vì các phẩm trà ở đây có những hương vị rất đặc biệt. Từ tình yêu, bàn tay, khối óc của người thợ thâm niên, của bạn trẻ trí thức, ham học hỏi, không ngại bất cứ khó khăn nào đã cho ra phẩm trà tinh hoa, chất lượng. Tôi rất tự hào khi Việt Nam có người làm trà tâm huyết như vậy".

Việt Tú có gần 20 sản phẩm trà khác biệt với giá bán từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng/kg; đặc biệt có loại trà giá trên 100 triệu đồng/kg như phẩm trà Đường Hoa Lão Tướng Quân.

Hình ảnh trên Hộp trà Đường Hoa Lão Tướng Quân là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, một vị tướng - một nhà quân sự kiệt xuất trong lịch sử Thế giới.

Để có phẩm trà thơm ngon tinh hoa, từ nguyên liệu đến quy trình chế biến đều mang nét đặc biệt riêng. Đường Hoa Lão Tướng Quân là một phẩm trà Ô Long bồi hoả sâu bằng thủ công có thâm niên.

Sản phẩm trà lão Ô Long vụ mùa đông năm 2014, được nuôi dưỡng trong 10 năm, được tinh luyện trong lò than (than cà phê), nên hương thơm ngọt, hòa quyện giữa hương trà, hương cà phê và hương khói thơm nồng nàn, tạo nên sự khác biệt rõ nét, đặc trưng của vùng chè ven biển Hải Hà.

Theo giới thiệu của Việt Tú, hương trà Đường Hoa Lão Tướng Quân phảng phất mùi khói, khí trà đẩy mạnh cho ta cảm xúc mãnh liệt uy hùng nơi sa trường. Vị trà ngọt hậu, đậm đà êm mượt như một sự hòa điệu giữa tâm hồn và khí thế ba quân giỏi mưu trí sách lược của những vị tướng tài ba nhà Trần trong thời điểm sáng chói của lịch sử Việt Nam.!