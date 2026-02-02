"Chiêu trò" lừa đảo vé máy bay Tết qua mạng

Theo ghi nhận của hãng hàng không Vietnam Airlines, vào các giai đoạn cao điểm như Tết Nguyên đán, các đối tượng xấu thường lợi dụng tâm lý khan hiếm vé để rao bán vé giá rẻ trên mạng xã hội, kèm theo cam kết giờ bay thuận tiện hoặc hình ảnh giao dịch giả nhằm tạo lòng tin.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách mua vé trên kênh chính thức của hãng.

Không ít trường hợp, sau khi nhận tiền, các đối tượng này cắt đứt liên lạc hoặc thực hiện các hành vi gian lận như hoàn vé sau khi đã xuất vé, gây thiệt hại cho hành khách.

Trước cao điểm đi lại Tết Nguyên đán 2026, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động mua vé sớm và chỉ mua vé qua các kênh chính thức của Hãng nhằm đảm bảo quyền lợi, tránh rủi ro vé giả, vé bị nâng giá hoặc các hành vi lừa đảo đang có xu hướng gia tăng trong dịp cao điểm.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chỉ mua vé qua website chính thức www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động "Vietnam Airlines", hệ thống phòng vé và các đại lý chính thức của Hãng. Khi mua vé, hành khách cần yêu cầu nơi bán cung cấp hóa đơn theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi. Để được hỗ trợ và xác thực thông tin vé, hành khách có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng, tài khoản Zalo hoặc Fanpage Facebook chính thức của hãng.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn cao điểm, Hãng khuyến khích hành khách lên kế hoạch sớm, đặt chỗ và mua vé trước, đồng thời linh hoạt lựa chọn các chuyến bay sáng sớm hoặc ban đêm - những khung giờ thường còn nhiều chỗ và có mức giá phù hợp hơn so với giờ cao điểm.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Tết, Vietnam Airlines đã chủ động tăng tải cung ứng với khoảng 60.000 chỗ, tương đương gần 300 chuyến bay bổ sung, tập trung trong giai đoạn từ ngày 9-2 đến 3-3-2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng Âm lịch).

Các chuyến bay tăng tải chủ yếu được khai thác từ TPHCM đến các điểm đến có nhu cầu cao như Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn và Phú Quốc. Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng mở bán thêm các đường bay từ Hải Phòng đi Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc, góp phần phân bổ nhu cầu và giảm áp lực lên các đường bay trục trong dịp cao điểm.

Cùng với đó, hãng bay khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website, ứng dụng di động, VNeID, tổng đài hoặc các quầy tự làm thủ tục tại sân bay. Việc sử dụng công nghệ sinh trắc học sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, đặc biệt với hành khách không có hành lý ký gửi, góp phần giảm tải tại sân bay trong các khung giờ cao điểm.