Sau vàng, bạc, người dân đổ xô tích trữ thứ kim loại này, chờ ngày lập đỉnh

Bỏ trăm triệu ôm đồng thỏi chờ ngày “lên giá”

15h một ngày cuối tháng 1, chị Hoa (41 tuổi, Ninh Bình) lái chiếc bán tải dừng trước một xưởng chế tác đồng trên đường Láng, Hà Nội. Sau khi đã liên hệ từ trước, chị nhận đủ 200 thỏi đồng loại 1 kg, nhanh chóng chất lên xe rồi rời đi.

Trao đổi với Vnexpress, chị Hoa cho biết quyết định xuống tiền hơn 100 triệu đồng sau khi theo dõi các hội nhóm đầu tư kim loại trên mạng xã hội. “Vàng với bạc giờ cao quá rồi, nhiều người nói chuyển sang tích trữ đồng thỏi. Tôi nghĩ kim loại nào rồi cũng sẽ tăng giá, mua lúc còn rẻ để đó chờ thời”, chị nói.

Một khách hàng đang mua đồng thỏi làm quà Tết cho nhân viên, hôm 28/1. Ảnh: Phan Dương

Theo chị Hoa, nếu giá đồng không tăng như kỳ vọng thì số đồng này “cùng lắm đem đi đúc đồ thờ”, coi như không mất trắng.

Chị Hoa không phải trường hợp cá biệt. Những tuần giáp Tết Bính Ngọ, đồng thỏi bất ngờ trở thành mặt hàng được săn lùng, nhất là khi giá vàng và bạc duy trì ở mức cao.

Tính từ đầu năm 2025, giá đồng đã tăng khoảng 45%, riêng hai tháng cận Tết tăng thêm hơn 10%. Thay vì chỉ xuất hiện trong các xưởng đúc tượng hay dây dẫn điện, đồng nguyên khối nặng 0,5–1 kg giờ đây được nhiều người mua về cất két sắt với kỳ vọng sinh lời.

Ông Đinh Lâm Tới, chủ một xưởng chế tác tại quận Đống Đa (Hà Nội), cho biết chỉ sau một tuần ra mắt, xưởng đã bán hết một tấn đồng thỏi. “Khách chuộng nhất là các thỏi đồng nguyên khối, khắc biểu tượng phong thủy đón năm Bính Ngọ 2026”, ông nói.

Không chỉ khách lẻ, doanh nghiệp cũng nhập cuộc. Anh Đinh Đắc Nguyên, giám đốc một công ty địa ốc tại Hưng Yên, đặt 60 kg đồng thỏi làm quà Tết cho nhân viên.

Theo Vnexpress, anh Nguyên lý giải: “Tặng rượu hay bánh kẹo thì quen quá rồi. Đồng thỏi nhìn lạ, sang, mà biết đâu vài năm nữa giá tăng, coi như nhân viên có thêm khoản tích lũy”.

Người bán đông hơn người mua, chuyên gia cảnh báo “mua là lỗ ngay”

Khảo sát tại các phố kinh doanh vàng bạc ở Hà Nội, Thái Nguyên và TP.HCM cho thấy nhiều cửa hàng đã bày bán đồng thỏi bên cạnh vàng, bạc. Một nhân viên tiệm vàng trên đường Láng tiết lộ có những mối buôn “đánh cả ôtô đến lấy hàng tạ”.

“Lãi trên mỗi kg đồng không cao như vàng, nhưng bán số lượng lớn thì vẫn lời”, người này nói.

Trên mạng xã hội, các hội nhóm mua bán đồng thỏi hoạt động rầm rộ. Livestream bán “đồng phong thủy”, “đồng đầu tư” diễn ra liên tục mỗi ngày. Tuy nhiên, đằng sau sự sôi động đó là một thực tế khác: người bán đông hơn người mua, số bài đăng xả hàng ngày càng nhiều.

Hai mẫu đồng thỏi đang được bán tại một tiệm vàng trên đường Láng, Hà Nội. Ảnh: Phan Dương

Theo các chuyên gia, cơn sốt đồng thỏi hiện nay mang nặng yếu tố tâm lý đám đông. Chị Lê Bích Ngọc, chuyên viên phân tích tại một sàn giao dịch hàng hóa, cảnh báo nhiều người đang rơi vào bẫy FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội).

Trao đổi với Vnexpress, chị Ngọc phân tích: “Vàng và bạc có tính thanh khoản cao, gần như tiền tệ và nguồn cung khan hiếm. Trong khi đó, đồng là kim loại công nghiệp phổ biến, nguồn cung rất lớn”.

Dữ liệu từ các sàn hàng hóa quốc tế cho thấy giá đồng nguyên liệu thế giới chỉ khoảng 324.000 đồng/kg, trong khi đồng thỏi “phong thủy” bán lẻ trong nước có giá lên tới 700.000 đồng/kg. Điều này đồng nghĩa người mua đã lỗ hơn 50% ngay khi vừa xuống tiền, do phải gánh chi phí gia công và lợi nhuận của người bán.

Chưa kể, đồng rất dễ oxy hóa trong điều kiện nóng ẩm, nhanh chóng xỉn màu, gỉ sét. Khi cần thanh lý, người giữ đồng thỏi thường chỉ có thể bán cho các cơ sở thu mua phế liệu với giá rất thấp, hoàn toàn khác với vàng có thể quy đổi theo giá niêm yết toàn cầu.

Thực tế, không ít người đã sớm nếm “trái đắng”. Anh Huy Hoàng (40 tuổi, Hưng Yên) cho biết từng bỏ ra 36 triệu đồng mua 100 kg đồng phôi, dự định gia công rồi bán lại.

Theo Vnexpress, anh Hoàng kể: “Lúc mua thấy trên mạng rầm rộ lắm, ai cũng nói đồng sắp lên giá. Nhưng đến khi chuẩn bị bán mới thấy người hỏi thì ít, người bán thì nhiều. Nhiều tài khoản chỉ đăng bài để ‘lùa’”.

Cuối cùng, anh quyết định cắt lỗ, trả lại hàng cho chủ lò, chấp nhận mất 2 triệu đồng tiền phạt. “Thà mất 2 triệu còn hơn ôm cả tạ kim loại nặng trịch, để lâu thì xỉn màu, bán đồng nát thì rẻ bèo”, anh nói.

Các chuyên gia khuyến nghị, nếu tin vào triển vọng dài hạn của đồng – vốn gắn liền với ngành năng lượng và sản xuất – nhà đầu tư nên tham gia qua các sở giao dịch hàng hóa hợp pháp thay vì tích trữ vật chất. Với trào lưu ôm đồng thỏi như vàng, nhiều ý kiến cho rằng đây chủ yếu là cuộc chơi theo tâm lý đám đông, nơi người vào sau thường là người chịu rủi ro lớn nhất.