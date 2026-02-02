Quất 'khủng' giá hàng chục triệu đồng xuống phố đón Tết

Ông Bùi Quốc Khánh (trú phường Hòa Khánh) cho biết, năm nay gia đình ông nhập về hàng trăm gốc quất với nhiều kích cỡ, giá bán từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi cây. “Những ngày này, tôi liên tục đưa quất xuống phố để phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân. Trong đó, các cây quất có giá từ 1–3 triệu đồng được nhiều người đến lựa chọn và đặt mua từ rất sớm”, ông Khánh chia sẻ.