Quất 'khủng' giá hàng chục triệu đồng xuống phố đón Tết
Những ngày cận Tết Nguyên đán, dọc nhiều tuyến đường tại TP. Đà Nẵng, thị trường hoa, cây cảnh trở nên nhộn nhịp. Nhiều cây quất cảnh dáng lớn, được tạo thế công phu, có giá lên đến hàng chục triệu đồng đã được các nhà vườn đưa xuống phố, sẵn sàng phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.
Những ngày này, dọc các tuyến đường Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh Sắc, Hồ Tùng Mậu… (TP. Đà Nẵng), hàng loạt cây quất cảnh có giá trị cao được các nhà vườn đưa xuống phố trưng bày, buôn bán phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Duy Quốc.
Những chậu quất dáng lớn, được tạo thế cầu kỳ, quả chín vàng ươm, được chào bán.
Theo ghi nhận, năm nay quất cảnh không chỉ đa dạng về kiểu dáng, kích thước mà còn được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu tạo tán, uốn thế đến chăm sóc quả, lá. Nhiều cây quất “khủng” cao trên 2 m, tán rộng, quả chín đều từ gốc lên ngọn được rao bán với mức giá từ 15 đến gần 30 triệu đồng/cây.
Ông Nguyễn Tế Nhân (trú phường Cẩm Lệ) cho biết, năm nay ông đưa xuống phố hơn 200 gốc quất, trong đó có nhiều cây thuộc phân khúc cao cấp. “Cây quất đắt nhất năm nay có giá gần 30 triệu đồng. Các cây còn lại phổ biến từ vài triệu đồng. Đây đều là những cây được chăm sóc nhiều năm, dáng đẹp, quả đều, phù hợp trưng bày tại cơ quan, khách sạn dịp Tết”, ông Nhân chia sẻ.
Theo ông Nhân, để có được một cây quất đạt chuẩn bán Tết, nhà vườn phải đầu tư công sức suốt cả năm, thậm chí nhiều năm liền. Từ việc chọn giống, tạo dáng, hãm hoa, dưỡng quả cho đến phòng trừ sâu bệnh đều phải tính toán kỹ lưỡng theo thời tiết.
Ông Bùi Quốc Khánh (trú phường Hòa Khánh) cho biết, năm nay gia đình ông nhập về hàng trăm gốc quất với nhiều kích cỡ, giá bán từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi cây. “Những ngày này, tôi liên tục đưa quất xuống phố để phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân. Trong đó, các cây quất có giá từ 1–3 triệu đồng được nhiều người đến lựa chọn và đặt mua từ rất sớm”, ông Khánh chia sẻ.
Những chậu quất sai quả, chín đều từ gốc đến ngọn.
Nhiều người dân đến xem cây từ sớm để lựa chọn, đặt cọc và chốt mua những chậu quất ưng ý.
Theo các chủ nhà vườn, thời điểm này sức mua đang tăng dần, đặc biệt với các cây dáng đẹp, quả sai, chín đều. Dự kiến càng sát Tết, lượng khách đến xem và mua quất cảnh sẽ tiếp tục nhộn nhịp hơn.
Theo
Tiền phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/quat-khung-gia-hang-chuc-trieu-dong-xuong-pho-don-tet-post1817594.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM