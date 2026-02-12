Trong tháng đầu tiên của năm 2026, Honda Việt Nam (HVN) ghi nhận những chỉ số kinh doanh tích cực ở các mảng hoạt động trọng điểm.

Ở mảng kinh doanh ô tô, doanh số trong tháng 1 năm 2026 của hãng đạt 2.712 xe. So với cùng kỳ tháng 1/2025, doanh số ô tô ghi nhận mức tăng trưởng 48,5%. Honda City vẫn là cái tên bán chạy nhất với 825 xe, theo sau là 2 mẫu xe gầm cao CR-V và HR-V. Sự tăng trưởng này đóng góp vào tổng doanh số cộng dồn của mảng ô tô trong năm tài chính (từ tháng 4/2025 đến tháng 01/2026) với 25.328 xe ô tô Honda được bán ra thị trường Việt Nam, tăng 5,7%.

Mảng kinh doanh xe máy cũng ghi nhận những kết quả tích cực bất chấp sức ép mạnh mẽ đến từ đối thủ xe điện. Cụ thể, tổng doanh số bán lẻ của hãng đạt 214.892 xe. Con số này cho thấy mức tăng trưởng 8,0% so cùng kỳ năm 2025.

Doanh số cộng dồn trong năm tài chính đạt 1,864 triệu xe, tăng nhẹ 0,02%. Đây là kết quả tổng hợp từ hệ thống các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) cũng như các cửa hàng bán xe mô tô Honda trên toàn quốc.

Mảng kinh doanh xe máy của Honda vẫn tăng trưởng dù đứng trước sức ép của các đối thủ xe điện.

Bên cạnh việc phục vụ thị trường trong nước, hoạt động xuất khẩu xe nguyên chiếc cũng duy trì sản lượng ổn định. Trong tháng 1/2026, Honda Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 25.509 xe máy sang các thị trường quốc tế khác nhau. Nếu tính tổng hợp từ đầu năm tài chính 2026 (từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026), doanh số cộng dồn của mảng xe máy đã đạt mức 1.860.840 xe. Kết quả này phản ánh sự biến động của thị trường xe hai bánh trong giai đoạn hiện tại.

Việc duy trì tốc độ tăng trưởng ở cả hai lĩnh vực xe máy và ô tô phản ánh nhu cầu tiêu dùng của thị trường đối với các dòng sản phẩm của hãng.

Trước những thay đổi về chính sách liên quan đến dòng xe năng lượng mới và việc hạn chế xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại các đô thị lớn trong năm 2026, Honda Việt Nam đã có những bước đi cần thiết để thích ứng.

Cụ thể, ở mảng ô tô, Honda đã chính thức giới thiệu và công bố giá bán cho dòng xe CR-V hybrid lắp ráp trong nước. Cụ thể, phiên bản CR-V L hybrid có giá niêm yết là 1,17 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên bản RS hybrid có mức giá gần như không thay đổi so với các thông tin đã công bố trước đó. Việc đưa dòng xe hybrid vào lắp ráp nội địa nằm trong nỗ lực đa dạng hóa danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường Việt Nam.

Lộ trình cụ thể của Honda trong việc phát triển ở mảng kinh doanh xe máy điện tại Việt Nam.

Song song với đó, lộ trình kinh doanh xe máy điện cũng được doanh nghiệp chú trọng thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm theo từng phân khúc. Tại phân khúc cao cấp, sau các dòng PCX Electric và Benly e:, mẫu flagship CUV e: cũng chính thức được mở bán với mức giá khoảng 65 triệu đồng. Bên cạnh đó, mẫu xe máy điện hạng trung sử dụng trạm đổi pin UC3 dự kiến sẽ được sản xuất tại Việt Nam từ giữa năm 2026. Mẫu xe này là sản phẩm chủ lực bên cạnh ICON e:. Riêng phân khúc phổ thông, các mẫu xe dành riêng cho thị trường Việt Nam dự kiến sớm ra mắt sau đó.