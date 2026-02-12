Tinh thần khám phá của Skoda trong đời sống người Việt

Việt Nam trong chiến lược mở rộng của Škoda

Škoda xác định Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng trong hành trình mở rộng tại Đông Nam Á. Gia nhập Việt Nam từ năm 2023 thông qua hợp tác với Thành Công Group, Škoda từng bước mở rộng hiện diện thông qua hệ thống phân phối, lắp ráp trong nước và danh mục sản phẩm đa dạng. Theo thương hiệu, Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ, mà còn là nền tảng cho định hướng phát triển khu vực trong tương lai.

Danh mục sản phẩm xoay quanh nhu cầu sử dụng thực tế

Tại Việt Nam, Škoda phát triển danh mục sản phẩm dựa trên các nhu cầu di chuyển phổ biến như đi lại đô thị, phục vụ gia đình và các chuyến đi dài. Thương hiệu bắt đầu với các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, sau đó chuyển sang lắp ráp trong nước nhằm tăng tính linh hoạt trong cấu hình và giá bán.

Hiện danh mục của Škoda tại Việt Nam được dẫn dắt bởi hai mẫu xe lắp ráp trong nước là Kushaq và Slavia. Theo hãng, việc lắp ráp trong nước giúp sản phẩm phù hợp hơn với thị trường vốn coi trọng tính thực dụng, chi phí sử dụng hợp lý và dịch vụ hậu mãi.

Skoda Kushaq và Skoda Slavia

Kushaq được định vị ở phân khúc SUV hạng B, hướng đến sự linh hoạt trong sử dụng hằng ngày. Trong khi đó, Slavia là mẫu sedan hạng B, kết hợp thiết kế châu Âu với các yếu tố thực tiễn, phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Song song với các mẫu lắp ráp, Škoda tiếp tục phân phối các dòng xe nhập khẩu từ châu Âu như Karoq và Kodiaq, hướng đến nhóm khách hàng cần SUV cỡ lớn và cao cấp hơn. Thương hiệu cũng giới thiệu Octavia RS tại Việt Nam, mở rộng lựa chọn cho người dùng yêu thích sedan thể thao.

Skoda Karoq và Skoda Kodiaq

Chiến dịch thương hiệu "Ghi dấu mỗi hành trình"

Sau giai đoạn xây nền tảng, Škoda triển khai chiến dịch thương hiệu "Ghi dấu mỗi hành trình", xoay quanh một góc nhìn quen thuộc của người dùng Việt Nam là xu hướng giữ xe sạch, mới và hạn chế trầy xước.

Chiến dịch đặt lại góc nhìn này bằng cách định nghĩa lại giá trị của chiếc xe. Theo Škoda, những dấu vết trong quá trình sử dụng không phải là sai sót, mà là dấu ấn của trải nghiệm. Tinh thần khám phá không nằm ở việc đi xa, mà ở việc chiếc xe hiện diện và đồng hành trong đời sống hằng ngày.

Trong hai tuần đầu triển khai, chiến dịch ghi nhận hơn 182 triệu lượt hiển thị và 11,3 triệu lượt xem video, theo số liệu từ phía thương hiệu. Với Škoda, đây cũng là cách nhấn mạnh định hướng đồng hành lâu dài cùng người dùng Việt Nam. Trong thời gian tới, thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào lắp ráp trong nước, mở rộng hệ thống phân phối và danh mục sản phẩm, coi Việt Nam là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển tại Đông Nam Á.

