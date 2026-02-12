VinFast của ông Phạm Nhật Vượng bán hơn 16.000 xe tháng 1 - bằng tổng doanh số 3 hãng xe xăng đứng sau cộng lại

VinFast vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2026, ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, hãng xe này đã bàn giao ra thị trường Việt Nam tổng cộng 16.172 xe ô tô điện các loại. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của hãng đã tăng trưởng 55%. Kết quả này giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu doanh số trên thị trường ô tô trong 16 tháng liên tiếp.

Một điểm đáng chú ý khi so sánh với báo cáo doanh số từ VAMA và Hyundai TC là, tổng lượng xe điện của VinFast bán ra thị trường đã vượt xa các đối thủ xe xăng. Theo dữ liệu thị trường, ba hãng xe xăng có doanh số tốt nhất tháng 1/2026 là Hyundai với 5.872 xe, Ford với 5.121 xe và Mitsubishi với 5.039 xe. Như vậy, tổng doanh số cộng dồn của cả ba hãng xe xăng đứng đầu thị trường chỉ đạt 16.032 xe. Con số này vẫn thấp hơn mức 16.172 xe mà VinFast đã bàn giao trong cùng giai đoạn. Ngay cả những thương hiệu phổ biến lâu năm như Toyota cũng chỉ đạt mức 4.852 xe trong tháng đầu năm.

Về chi tiết dải sản phẩm, mẫu MPV 7 chỗ Limo Green đóng góp lớn nhất vào bảng thành tích chung với 3.868 xe bán ra. Các dòng xe chủ đạo khác cũng ghi nhận sức mua ổn định bao gồm VF 3 với 3.185 xe, VF 5 với 2.737 xe và VF 6 với 2.485 xe. Hai mẫu xe mới vừa được bàn giao lần đầu trong tháng này là Minio Green và EC Van lần lượt đạt doanh số 1.237 xe và 865 xe. Mẫu xe VF 7 cũng đóng góp thêm 975 xe vào tổng lượng xe tiêu thụ của hãng trong tháng 1.

Xếp sau Limo Green là đàn em VinFast VF3.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast Toàn cầu cho biết: “Hơn 16.000 xe bán ra trong tháng đầu năm, đạt mức tăng trưởng tới 55% so với năm ngoái là khởi đầu không thể ấn tượng hơn cho năm 2026. Chúng tôi tin tưởng rằng với dải sản phẩm ngày càng đa dạng, chất lượng dịch vụ tốt bậc nhất thị trường, cùng sự ủng hộ, tin tưởng và nhận thức về chuyển đổi xanh của người dân ngày càng được nâng cao, VinFast sẽ có một năm 2026 bứt phá với nhiều kỷ lục mới được thiết lập, mang đến nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng và xã hội”.

Để đạt được kết quả này, hãng đã áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho người tiêu dùng. Khách hàng tham gia chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” có thể mua xe trả góp mà không cần vốn đối ứng và được giảm trực tiếp từ 6% đến 10% giá niêm yết. Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi về trạm sạc cũng được triển khai đồng bộ. Khách hàng mua xe sau ngày 10 tháng 2 năm 2026 được miễn phí sạc pin 10 lần mỗi tháng tại trạm sạc V-Green trong vòng 3 năm. Những khách hàng đã mua xe trước thời điểm này cũng được nâng thời hạn miễn phí sạc pin lên 3 năm kể từ ngày nhận xe.

Hiện nay, doanh nghiệp đang vận hành mạng lưới hạ tầng lớn nhất Việt Nam với hơn 150.000 cổng sạc và hơn 400 xưởng dịch vụ. Tất cả các dòng xe ô tô điện của hãng đều được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng với thời hạn lên tới 10 năm.



