Công chúa Huawei bị chê

Diêu An Na gây chú ý khi xuất hiện trong phim cổ trang "Đường cung kỳ án". Tuy nhiên, tạo hình của nữ diễn viên gây tranh cãi.

Ngày 11/2, Sina đưa tin màn xuất hiện của Diêu An Na trong phim Đường cung kỳ án trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên MXH. Các chủ đề liên quan đến cô thu hút hơn 20 triệu lượt đọc, trong đó khán giả có nhiều ý kiến trái chiều về tác phẩm cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp của Công chúa Huawei.

Trong Đường cung kỳ án , Diêu An Na thủ vai Bùi Dũ là nữ thần y có tính cách mạnh mẽ ngang bướng nhưng thông minh. Tuy nhiên, nữ diễn viên bị đánh giá là không hợp tạo hình cổ trang. Gương mặt của Diêu An Na mang nét hiện đại, cách trang điểm làm tóc trong phim cũng không phù hợp khiến cô như lạc quẻ giữa dàn nhân vật đang hóa thân vào tác phẩm cổ đại. Ngay cả khi nhân vật Bùi Dũ đeo khăn che mặt, phần vai cũng khiến Diêu An Na trông giống nam giới hơn là nữ thần y.

Thực tế, Diêu An Na cao 1,7 m, ngoài đời cô để tóc tém, mang phong cách tomboy trung tính, không đi theo hình tượng nữ tính yểu điệu như các nữ diễn viên khác.

Diêu An Na bị chê không hợp tạo hình cổ trang.

Bên cạnh vấn đề ngoại hình, diễn xuất của Diêu An Na cũng kém hơn so với dàn nhân vật chính là Bạch Lộc, Vương Tinh Việt hay Triệu Tình. Xuất hiện trong cùng khung hình, rõ ràng khả năng thể hiện cảm xúc nhân vật và lời thoại của công chúa Huawei không thể so với các diễn viên chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Một số khán giả động viên Diêu An Na, cho rằng cô có tình yêu diễn xuất mãnh liệt. Với xuất thân là tiểu thư tập đoàn lớn, Diêu An Na không lợi dụng quyền lực của gia đình mà chấp nhận đóng các vai nhỏ, diễn phụ trong nhiều phim để lấy kinh nghiệm. Vì vậy, người xem dễ bao dung với cô hơn.

Tạo hình hiện đại của Diêu An Na.

Song, ý kiến này bị phản bác vì công chúng cho rằng Diêu An Na lấy đóng phim làm công việc chính, diễn xuất là sự nghiệp mà cô theo đuổi, nhưng vào nghề đã 4-5 năm, tiểu thư tập đoàn danh giá chưa có vai diễn nào nhận được sự khen ngợi của khán giả.

Trước đó, Diêu An Na đóng phụ trong các phim Đi đến nơi có gió, Câu lạc bộ nhân tâm và đóng chính trong phim Liệp băng . Trong Liệp băng , Diêu An Na vào vai cảnh sát nhưng cách cầm súng gây nhiều tranh cãi. Ngoài đóng phim, Diêu An Na còn ca hát nhưng đến nay cô vẫn chưa chứng minh được tài năng. Khán giả cho rằng Diêu An Na không nên tiếp tục đóng phim vì làm ảnh hưởng tới chất lượng tác phẩm và công sức của đồng nghiệp.

Vì không được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, Diêu An Na gặp nhiều vấn đề về cách biểu lộ cảm xúc, dáng điệu khi đóng phim.

Na Na sinh năm 1998, là con gái út của chủ tịch kiêm người sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi với người vợ hai tên Diêu Lăng. Cô tốt nghiệp cử nhân Đại học Harvard ngành Khoa học máy tính và Thống kê. Diêu An Na bắt đầu học múa ba lê từ năm 3 tuổi, đồng thời cũng tiếp xúc với piano, thư pháp, âm nhạc và hội họa từ khi còn nhỏ.

Công chúa Huawei nỗ lực trong nghệ thuật nhưng 4 năm vẫn chưa có thành tựu.

