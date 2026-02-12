Đây là mẫu xe xăng duy nhất bán được hơn 2.000 xe/tháng trước Tết

Thị trường ô tô Việt Nam vừa trải qua tháng đầu tiên của năm 2026 với những biến động đáng chú ý về thứ hạng của các dòng xe xăng.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, tổng doanh số toàn thị trường có sự sụt giảm so với tháng cuối năm 2025 (giảm 20,5%) nhưng lại tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 94,6%).

Trong bối cảnh người tiêu dùng chuẩn bị mua sắm cho dịp Tết Nguyên đán, danh sách các mẫu xe bán chạy nhất đã chứng kiến sự đổi ngôi của nhiều thương hiệu lớn.

Mazda CX-5 vẫn là mẫu xe xăng rất hot trên thị trường xe hơi Việt Nam.

Đầu tiên là Mazda CX-5, mẫu xe này đã bàn giao được 2.104 chiếc tới tay khách hàng. Mặc dù con số này giảm 19% so với tháng trước đó, nhưng từng đó là đủ để CX-5 vượt qua Xforce - để trở thành mẫu xe xăng, dầu bán nhiều nhất tháng 12/2025 để vươn lên vị trí dẫn đầu toàn thị trường.

Đây cũng là cái tên duy nhất trong nhóm xe động cơ đốt trong duy trì được mức doanh số trên 2.000 xe trong tháng 1. So với cùng kỳ tháng 01/2025, lượng xe CX-5 bán ra đã ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 110%.

Xếp ngay sau Mazda CX-5 là mẫu xe quen thuộc Mitsubishi Xpander. Dòng xe MPV này đạt doanh số 1.938 chiếc trong tháng 1. Kết quả này giúp Xpander tăng một bậc trong bảng xếp hạng dù lượng xe bán ra giảm gần 25% so với tháng 12/2025.

Trong khi đó, một đại diện khác của Mitsubishi là Xforce lại ghi nhận sự sụt giảm phong độ khá sâu. Sau khi đạt doanh số kỷ lục hơn 3.000 xe vào tháng trước, Mitsubishi Xforce chỉ tiêu thụ được 1.666 chiếc trong tháng đầu năm mới và tụt xuống vị trí thứ 4.

Xforce lặng lẽ nhường lại ngôi vương cho Mazda CX-5.

Hãng xe Mỹ Ford cho thấy sự ổn định và sức mạnh đáng kể khi sở hữu nhiều đại diện nhất trong nhóm dẫn đầu. Ford Ranger đã trở lại top 3 với doanh số 1.854 xe.

Bên cạnh dòng xe bán tải này, Ford còn có thêm hai mẫu xe khác góp mặt trong danh sách là Territory với 1.545 xe và Everest với 1.390 xe.

Việc duy trì đồng thời các mẫu xe ở các vị trí thứ 3, thứ 5 và thứ 6 giúp Ford trở thành thương hiệu có nhiều mẫu xe xăng bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong giai đoạn trước Tết Nguyên Đán.

Ford là hãng xe có nhiều mẫu xe lot top bán chạy nhất toàn thị trường ô tô Việt Nam.

Hãng xe Hàn Quốc Hyundai cũng đóng góp hai mẫu xe vào danh sách này. Hyundai Creta ghi nhận lượng tiêu thụ 1.222 xe, đứng ở vị trí thứ 7. Mẫu xe Hyundai Tucson quay trở lại nhóm bán chạy với 1.161 xe, giữ vị trí thứ 8.

Tương tự, thương hiệu Nhật Bản là Toyota chỉ còn giữ lại hai đại diện ở cuối bảng xếp hạng. Toyota Yaris Cross đạt doanh số 1.150 chiếc và xếp ở vị trí thứ 9. Toyota Vios đứng ở vị trí thứ 10 với 1.118 xe được bán ra.

Thị trường cũng chứng kiến sự rời đi của một số cái tên từng gây chú ý. Mẫu xe Mitsubishi Destinator sau khi lọt vào danh sách bán chạy ở tháng trước đã nhanh chóng giảm sức hút khi doanh số chỉ còn hơn 800 xe. Honda City cũng không còn duy trì được vị trí trong nhóm 10 xe dẫn đầu với kết quả bán hàng đạt 825 chiếc. Những diễn biến này cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng xe trong việc duy trì thị phần tại thị trường Việt Nam.

Tổng doanh số của các thành viên VAMA trong tháng 1 đạt 36.875 xe. Con số này giảm 22% so với tháng 12 năm 2025 nhưng lại tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Hyundai Thành Công cũng ghi nhận mức tiêu thụ 5.872 xe trong tháng.

Sự tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2025 cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang có những dấu hiệu hồi phục tích cực hơn trong năm 2026.