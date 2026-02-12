Giá thịt heo ở chợ lẻ cao gần gấp đôi chợ đầu mối

Những ngày gần đây, giá heo hơi trên cả nước có xu hướng giảm rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng trước Tết.

Theo ghi nhận, vào cuối tháng 1, giá heo hơi tại một số địa phương từng chạm mốc 79.000 đồng/kg. Tuy nhiên, bước sang tháng 2, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã liên tiếp điều chỉnh giảm giá bán, với tổng mức giảm khoảng 6.000 đồng/kg sau 4 lần điều chỉnh. Hiện giá heo hơi tại khu vực phía Bắc dao động 71.000–75.000 đồng/kg, còn khu vực phía Nam phổ biến ở mức 69.000–74.000 đồng/kg.

Diễn biến này kéo theo giá heo mảnh tại các chợ đầu mối ở TPHCM giảm mạnh. Cụ thể, giá heo mảnh hiện dao động 88.000–93.000 đồng/kg. Giá heo pha lóc cũng giảm từ vài nghìn đến cả chục nghìn đồng/kg so với trước đó. Thịt heo đùi còn khoảng 95.000 đồng/kg, cốt lết 90.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, giò heo từ 68.000–80.000 đồng/kg. Riêng sườn non và ba rọi vẫn duy trì mức cao khoảng 170.000 đồng/kg do nhu cầu tiêu dùng dịp Tết tăng mạnh.

Giá thịt heo ở chợ lẻ "bay" cao

Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng giảm ở chợ đầu mối, giá thịt heo tại các chợ lẻ trên địa bàn TPHCM vẫn ở mức cao, thậm chí có mặt hàng cao gấp đôi so với giá đầu mối.

Thịt ba rọi tại nhiều chợ được bán với giá khoảng 210.000 đồng/kg, sườn non lên tới 250.000 đồng/kg, thịt nạc khoảng 220.000 đồng/kg. Giò heo dao động 150.000–180.000 đồng/kg, cốt lết 150.000–160.000 đồng/kg, còn thịt đùi khoảng 150.000 đồng/kg.

Mức chênh lệch lớn giữa chợ đầu mối và chợ lẻ khiến nhiều người tiêu dùng e ngại khi mua thịt heo tại chợ truyền thống. Không ít tiểu thương cho biết dù giá đầu mối đã giảm nhưng họ khó điều chỉnh ngay giá bán lẻ do chi phí vận hành, thuê sạp và tâm lý "giá Tết".

Trong bối cảnh đó, các hệ thống bán lẻ hiện đại trở thành lựa chọn của nhiều gia đình. Tại siêu thị Co.opmart ở phường Thạnh Mỹ Tây, nhiều mặt hàng thịt heo đang được giảm giá sâu. Xương cố heo giảm từ 106.000 đồng xuống còn 84.500 đồng/kg, xương ống từ 89.000 đồng còn 71.200 đồng/kg, cốt lết còn 100.300 đồng/kg, chân giò 90.000 đồng/kg, dựng heo 86.700 đồng/kg, thịt heo xay 115.200 đồng/kg.

Tại các cửa hàng Bách Hóa Xanh ở phường An Khánh, giá thịt nạc ở mức 151.000 đồng/kg, sườn non 218.000 đồng/kg, cốt lết 139.000 đồng/kg, ba rọi 177.000 đồng/kg, thịt đùi 129.000 đồng/kg, nhìn chung thấp hơn so với chợ truyền thống.

Nhiều mặt hàng thịt heo tại siêu thị đang được giảm giá

Tuy vậy, không phải siêu thị nào cũng giữ giá "mềm". Một số siêu thị tại phường Xuân Hòa niêm yết giá thịt heo khá cao, tương đương hoặc cao hơn chợ lẻ. Chẳng hạn, ba rọi rút xương 280.000 đồng/kg, sườn non 295.000 đồng/kg, cốt lết và giò heo cùng ở mức 158.000 đồng/kg. Dù vậy, một số mặt hàng cũng đã được điều chỉnh giảm, như ba rọi từ 220.000 đồng xuống còn 187.000 đồng/kg.

