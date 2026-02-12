Tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt hơn 177 triệu USD, mở đầu năm mới với tín hiệu tích cực. Nhu cầu phục hồi từ Trung Quốc, ASEAN và Nhật Bản giúp cá tra trở thành mặt hàng có mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm thủy sản.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cùng với đà xuất khẩu khởi sắc, giá cá tra tại các vùng nuôi trọng điểm như Đồng Tháp, An Giang, TP. Cần Thơ hiện phổ biến ở mức khoảng 35.000 đồng/kg, cao hơn 5.000 - 7.000 đồng/kg so với trước. Tuy nhiên, nguyên nhân chính của đợt tăng giá là thiếu hụt nguồn cung do nhiều hộ giảm thả nuôi. Dù nhu cầu từ Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và Trung Đông được dự báo phục hồi, giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ phát triển tự phát nếu mở rộng ồ ạt theo tín hiệu giá. Định hướng cho ngành là chuyển từ tư duy tăng sản lượng sang nâng cao giá trị, chú trọng chất lượng giống, chuẩn hóa vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải. Qua đó giúp cá tra Việt Nam củng cố vị thế tại các thị trường cao cấp và duy trì tăng trưởng bền vững.

Giới chuyên môn nhận định, việc giá cá tra lập đỉnh là tín hiệu tích cực, phản ánh sự phục hồi của thị trường. Song, đây cũng là giai đoạn nhạy cảm nếu sản xuất phát triển tự phát theo tâm lý “chạy theo giá”. Bài học từ những chu kỳ trước cho thấy, tăng trưởng "nóng" thường kéo theo hệ lụy dư cung, giá lao dốc và đứt gãy chuỗi liên kết. Do đó, kiểm soát sản lượng theo quy hoạch, chủ động nguồn giống chất lượng cao, cùng với việc tăng cường liên kết chuỗi từ nuôi trồng - chế biến - xuất khẩu được xem là "chìa khóa" để ngành cá tra duy trì đà tăng trưởng bền vững, tránh lặp lại vòng xoáy “tăng nóng, giảm sâu” từng nhiều lần xảy ra.