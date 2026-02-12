10 ô tô bán chạy nhất tháng 1: VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục chiếm 4 vị trí đầu bảng - xe Hàn không thấy đâu

Thị trường ô tô Việt Nam vừa trải qua tháng 1 với những biến động đáng chú ý về thứ hạng và thị phần của các hãng xe. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast, tổng lượng xe tiêu thụ trên toàn quốc đạt mức 58.919 chiếc, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm trước. Con số này phản ánh sức mua vẫn duy trì ở mức ổn định dù bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.

Tuy nhiên, điểm gây bất ngờ lớn nhất nằm ở danh sách 10 mẫu xe có doanh số cao nhất. VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với 3.868 xe bán ra. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về VinFast VF 3 với 3.185 xe, VinFast VF 5 với 2.737 xe và VinFast VF 6 với 2.485 xe.

Nhóm xe động cơ đốt trong ghi nhận sự góp mặt của Mazda CX-5 ở vị trí thứ năm với 2.104 xe. Mitsubishi Xpander đứng thứ sáu khi đạt 1.938 xe. Ford Ranger xếp thứ bảy với 1.854 xe.

Ba vị trí cuối cùng trong nhóm dẫn đầu lần lượt là Mitsubishi Xforce với 1.666 xe, Ford Territory với 1.545 xe và Ford Everest với 1.390 xe.

Một điểm đáng chú ý là trong bảng xếp hạng này không có sự xuất hiện của bất kỳ đại diện nào đến từ các thương hiệu Hàn Quốc. Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc dù đang đổ bộ ồ ạt nhưng vẫn không công bố doanh số chi tiết theo từng mẫu xe.

Bức tranh thị trường hiện tại cho thấy cuộc chơi đang dần thu hẹp vào thế chân kiềng giữa xe Việt, xe Nhật và xe Mỹ.

Trong đó, VinFast thể hiện sức mạnh áp đảo ở các vị trí đầu bảng. Xe điện sở hữu lợi thế lớn về chi phí vận hành so với xe xăng cùng phân khúc. Hãng xe Việt tiếp tục gia hạn miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc lên tới 3 năm.

Theo đó, khách hàng cá nhân mua ô tô điện từ ngày 10/02/2026 sẽ được miễn phí sạc đến hết ngày 10/02/2029 với hạn mức 10 lần mỗi tháng. Đối với những người dùng đã sở hữu xe trước thời điểm này, tổng thời gian miễn phí sạc cũng được nâng lên mốc 3 năm kể từ ngày nhận xe.

VinFast tiếp tục miễn phí sạc đến năm 2029.

Ngoài ra, các mẫu xe điện hiện nay cũng được trang bị hàm lượng công nghệ hỗ trợ lái và tiện nghi giải trí phong phú. Hệ thống trạm sạc được phủ sóng rộng khắp các tỉnh thành cũng giúp giải tỏa tâm lý e ngại của khách hàng khi chuyển sang xe xanh. Các chính sách ưu đãi về thuế trước bạ và phí đăng ký dành riêng cho xe điện đã tạo ra lợi thế cạnh tranh trực diện về giá lăn bánh so với các đối thủ sử dụng động cơ đốt trong.

Ở một góc độ khác, Ford vẫn giữ vững được vị thế nhờ chiến lược sản phẩm tập trung. Ba mẫu xe chiến lược là Ranger, Territory và Everest cùng lọt vào nhóm bán chạy nhất. Sự tập trung nguồn lực giúp hãng xe Mỹ tối ưu hóa được khâu hậu mãi và cung ứng phụ tùng cho các dòng xe chủ chốt này.

Một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Ford là Territory.

Các hãng xe Nhật Bản cũng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để bảo vệ thị phần trước sự vươn lên của xe điện. Mazda, Mitsubishi hay Toyota không còn giữ tư duy bảo thủ về trang bị hay thiết kế như trước đây. Các mẫu xe như Honda CR-V, Toyota Corolla Cross hay Mitsubishi Xforce hiện nay sở hữu ngoại hình hiện đại và trẻ trung hơn.

Những tính năng an toàn chủ động đi kèm với trải nghiệm không gian nội thất tiện nghi vốn là thế mạnh của xe Hàn thì nay đã trở nên phổ biến trên xe Nhật như: Honda Sensing, Toyota Safety Sense... màn hình giải trí cỡ lớn hỗ trợ kết nối không giây.

Điều này khiến cho các mẫu xe Nhật trở nên toàn diện hơn khi vừa giữ được giá trị bền bỉ, tính thanh khoản cao, vừa đáp ứng được nhu cầu về thẩm mỹ và công nghệ của khách hàng trẻ. Sự thay đổi này trực tiếp gây áp lực lên các hãng xe Hàn Quốc khiến họ mất đi lợi thế cạnh tranh độc tôn về mặt trang bị so với giá thành.

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn phân cực rõ rệt và những thương hiệu không kịp đổi mới về công nghệ hoặc chính sách giá sẽ rất khó để giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu.