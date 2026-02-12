Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tịch thu hàng tấn tang vật sau khi khám xét 5 địa điểm: 'Giật mình' danh sách hạt nêm, nước mắm giả

12-02-2026 - 20:20 PM | Thị trường

Đối tượng Đinh Văn Thân thừa nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã bán với số lượng hàng chục tấn thực phẩm không đảm bảo chất lượng, gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Qua nắm tình hình, địa bàn, đối tượng, lực lượng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an các phường: Bình Dương, Thuận Giao, Bình Hoà, Bình Cơ đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng:

Đinh Văn Thành (SN 1980, HKTT: tỉnh Lâm Đồng, tạm trú tại: khu phố Phú Mỹ 8, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh); Trịnh Văn Luận (SN 1989, HKTT: tỉnh Thanh Hóa, tạm trú phường Thuận Giao, TP.HCM); Nguyễn Ngọc Quang (SN 1987, nơi thường trú: tỉnh Thái Nguyên; chỗ ở hiện nay: Khu phố Bình Đáng, phường Bình Hoà, Thành Phố Hồ Chí Minh); Hồ Công Thuyến (SN 1984, HKTT: Phường Bình Cơ, Thành phố Hồ Chí Minh)và Đinh Văn Thân (SN 1986, ngụ tại Khu phố Phú Tân 1, phường Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh) phát hiện các đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Nguyên liệu để làm giả gồm: 975kg bột ngọt hiệu fufeng, 125kg bột nêm hiệu bếp đỏ, 540kg bột giặt Pano, 365 kg bột giặt Vì dân, 1545 chai nước mắm không rõ nhãn hiệu, 1.600 cái bao bì có nhiều kích cỡ,...

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do vì lợi nhuận mà bất chấp đến sức khỏe người tiêu dùng, đã sản xuất và đem bán tại các tiệm tạp hóa.

Riêng đối tượng Đinh Văn Thân thừa nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã bán với số lượng hàng chục tấn nguyên liệu không đảm bảo chất lượng, có thể gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng và bán bao bì giả bột ngọt, bột nêm, nước mắm, bột giặt cho các đối tượng làm giả khác. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

Hình ảnh các sản phẩm nước mắm, hạt nêm, bột giặt nổi tiếng, quen thuộc với người tiêu dùng bị làm giả do CA TP.HCM cung cấp:

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

