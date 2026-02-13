Dời lịch điều chỉnh giá xăng dầu dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sau 1 ngày

Theo đó, lịch điều hành giá xăng dầu kỳ tới sẽ được dời từ ngày 19/2 (thứ Năm) sang ngày 20/2 (thứ Sáu), tức là sau thông lệ 1 ngày.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước giải thích, căn cứ Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được quy định như sau:

"Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào thứ Năm hàng tuần. Trường hợp thời gian điều hành giá trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng vào ngày cuối cùng của năm Âm lịch (29 hoặc 30 Tết Nguyên đán), việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu thứ Năm là mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào mùng 4 Tết.

Dời lịch điều chỉnh giá xăng dầu dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sang ngày 20/2, tức mùng 4 Tết. (Ảnh: Công Hiếu).

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp ", văn bản nêu.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Thứ Năm (ngày 19/2) là mùng 3 Tết Bính Ngọ. Do vậy, kỳ điều hành giá xăng dầu kỳ vào ngày này sẽ được lùi sang Thứ Sáu, ngày 20/2 (mùng 4 Tết).

Trước đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã công bố giá xăng dầu mới kể từ 15h hôm nay 12/2, trước khi thị trường vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ đồng loạt tăng lần thứ ba liên tiếp.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 395 đồng/lít, không cao hơn 18.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 418 đồng/lít, không cao hơn 19.298 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 10 đồng/lít, không cao hơn 18.463 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít, không cao hơn 18.512 đồng/lít, dầu mazut tăng 419 đồng/kg, không cao hơn 15.569 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 6 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 4 phiên tăng.