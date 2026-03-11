Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Căng thẳng Trung Đông khiến 4.000 container hàng hóa của quốc gia này 'đắp chiếu' tại cảng

11-03-2026 - 13:30 PM | Thị trường

Căng thẳng tại khu vực Tây Á đang gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng, khiến hàng nghìn ô tô và container hàng hóa xuất khẩu từ Ấn Độ bị mắc kẹt.

Căng thẳng Trung Đông khiến 4.000 container hàng hóa của quốc gia này 'đắp chiếu' tại cảng - Ảnh 1.

Tình hình bất ổn tại khu vực Tây Á đang tạo ra những tác động trực tiếp và tiêu cực đến hoạt động logistics xuất khẩu của Ấn Độ. Theo báo cáo từ các cơ quan quản lý cảng, một lô hàng gồm khoảng 2.000 ô tô do Hyundai Motor Ấn Độ sản xuất đang trên đường đến thị trường vùng Vịnh đã bị buộc phải quay đầu về cảng Chennai.

Những chiếc xe này ban đầu được vận chuyển qua cảng Hambantota tại Sri Lanka để tiếp tục lộ trình sang các nước Tây Á. Tuy nhiên, sự mất an toàn trên các tuyến hàng hải huyết mạch đã khiến các đơn vị vận tải phải thay đổi kế hoạch di chuyển ngay lập tức.

Sự gián đoạn này không chỉ dừng lại ở ngành công nghiệp ô tô. Dữ liệu từ các cảng biển cho thấy gần 4.000 container hàng hóa khác cũng đang chịu chung số phận bị chuyển hướng hoặc đình trệ.

Trong số đó, có khoảng 1.800 container có nguồn gốc xuất phát từ khu vực cảng Chennai, Ấn Độ. Các hãng tàu lớn đang bày tỏ sự lo ngại đặc biệt về khả năng di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Đây là hai cửa ngõ quan trọng nhưng hiện đang tiềm ẩn nhiều rủi ro do xung đột vũ trang vùng lãnh thổ.

Căng thẳng Trung Đông khiến 4.000 container hàng hóa của quốc gia này 'đắp chiếu' tại cảng - Ảnh 2.

Hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ đình trệ do xung đột.

Tình trạng chậm trễ này đang gây áp lực lớn lên các cảng biển tại bang Tamil Nadu của Ấn Độ. Tại cảng Chennai, ban quản lý đã phải nhanh chóng quy hoạch một diện tích bãi rộng khoảng 20.000 mét vuông để làm nơi lưu giữ tạm thời cho các lô hàng bị quay đầu.

Tương tự, cảng VO Chidambaranar cũng đã chuẩn bị quỹ đất dự phòng khoảng 19.000 mét vuông ở bên ngoài khu vực bến bãi chính thức. Việc này nhằm mục đích giải tỏa áp lực hạ tầng khi các con tàu buộc phải dỡ hàng sớm hơn dự kiến.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ như quần áo may sẵn, hàng dệt gia dụng, thực phẩm và các linh kiện kỹ thuật đang bị kẹt lại tại các trạm thu gom container. Các khu vực sản xuất lớn như Tiruppur, Coimbatore và Namakkal đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cho biết hàng hóa của họ vốn được chuẩn bị để phục vụ thị trường vùng Vịnh đúng dịp tháng Ramadan nhưng nay khó có khả năng đến đích đúng hạn. Một ví dụ điển hình là tàu chở hàng Zhong Gu Tai Yuan đã phải thay đổi lộ trình giữa biển và dỡ hơn 250 container xuống cảng Jawaharlal Nehru thay vì tiếp tục hành trình như kế hoạch.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị, các đơn vị quản lý cảng đã tổ chức nhiều cuộc họp tham vấn cấp cao với các nhà xuất khẩu. Các bên đang nỗ lực tìm kiếm các tuyến đường vận tải thay thế để tránh việc đi qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, tập đoàn vận tải biển Maersk đã đưa ra thông báo tạm thời ngừng nhận các đơn hàng mới đến một số địa điểm tại vùng Vịnh. Hãng này tuyên bố sẽ ưu tiên năng lực vận chuyển cho các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và thuốc men trong giai đoạn khủng hoảng này.

Dự báo trong thời gian tới, chi phí logistics và thời gian vận chuyển hàng hóa giữa Ấn Độ và Tây Á sẽ tiếp tục biến động mạnh. Các nhà chức trách vẫn đang theo dõi sát sao tình hình để đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế.

