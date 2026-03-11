Thêm hãng gọi xe công nghệ hỗ trợ tiền xăng cho tài xế, khuyến khích chuyển đổi xe điện

Giá xăng vượt mốc 29.000 đồng/lít đang gây áp lực lớn lên chi phí hoạt động của tài xế xe công nghệ. Trước tình hình này, một số nền tảng gọi xe đã triển khai các chương trình hỗ trợ dành cho đối tác tài xế.

Cụ thể, ngày 11-3, Grab thông báo triển khai chương trình thưởng dành cho đối tác tài xế sử dụng xe chạy xăng từ ngày 11 đến 17-3. Theo đó, tài xế 4 bánh tại TP HCM và Hà Nội được hưởng mức thưởng lên đến 7% doanh thu/tuần và tối đa 5% doanh thu/tuần tại các tỉnh, thành khác.

Đối với tài xế 2 bánh, chương trình thưởng lên đến 135.000 đồng/tuần Grab triển khai tại TPHCM và Hà Nội, và tối đa 104.000 đồng/tuần tại các địa phương khác.

Garb hỗ trợ đối tác tài xế bằng mức thưởng để bù đắp giá xăng tăng cao

Theo Grab, chương trình này được áp dụng song song với các chương trình thưởng khác. Nền tảng này cũng tiếp tục khuyến khích tài xế chuyển sang sử dụng xe điện nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu, đồng thời triển khai thêm các tính năng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động để gia tăng cơ hội thu nhập cho tài xế.

Các chương trình hỗ trợ được triển khai từ ngân sách của Grab và sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo từng tuần, tùy thuộc diễn biến giá xăng dầu trên thị trường.

Trước đó, ngày 9-3, Be Group cũng thông báo triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế trên toàn quốc. Theo đó, tài xế có thể nhận hỗ trợ tài chính tối đa lên tới 800.000 đồng/tháng, tùy loại xe và mức độ hoạt động.

Be cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường nhiên liệu để điều chỉnh các chương trình hỗ trợ phù hợp, nhằm duy trì sự cân bằng giữa thu nhập của tài xế, chi phí di chuyển của hành khách và sự ổn định lâu dài của nền tảng.

Ngoài ra, nền tảng này còn triển khai hệ sinh thái hỗ trợ tài xế BE5X, với các giải pháp như hỗ trợ vay mua hoặc thuê phương tiện với lãi suất từ 5%, giảm 100% phí trước bạ, cùng các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp.