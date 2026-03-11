Trên tay đủ 3 màu iPhone 17e chính hãng: Thiết kế không đổi, màu hồng là điểm nhấn, hiệu năng cực mạnh, giá 18 triệu

iPhone 17e chính thức có mặt tại Việt Nam từ hôm nay 11/3/2026, đánh dấu lần đầu tiên dòng iPhone giá mềm nhất được trang bị MagSafe - tính năng mà thế hệ trước iPhone 16e đã bị chỉ trích nặng nề vì thiếu vắng. Máy có ba tùy chọn màu sắc gồm Đen (Black), Trắng (White) và Hồng Nhạt (Soft Pink), tất cả đều mang lớp hoàn thiện nhám mờ cao cấp.

3 tuỳ chọn màu sắc trên iPhone 17e mới ra mắt

Cầm trên tay bộ ba iPhone 17e, ấn tượng đầu tiên là thiết kế gần như không thay đổi so với iPhone 16e. Vẫn là khung nhôm phẳng, góc bo tròn, màn hình 6,1 inch với phần notch thay vì Dynamic Island như trên iPhone 17 tiêu chuẩn. Kích thước giữ nguyên ở mức 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, trọng lượng chỉ nhỉnh hơn đúng 2 gram (169 gram so với 167 gram ở đời trước) - mức chênh lệch hoàn toàn không cảm nhận được khi cầm nắm. Đây vẫn là chiếc iPhone nhỏ gọn nhất trong lineup hiện tại khi iPhone 17 tiêu chuẩn đã tăng lên 6,3 inch, và cảm giác cầm một tay rất thoải mái, phù hợp với những ai ưa thích điện thoại vừa vặn lòng bàn tay.

Bản màu đen và màu trắng

Thực tế, iPhone 17e có thiết kế không đổi so với model tiền nhiệm là iPhone 16e

Khung viền nhôm vuông vắn cũng không thay đổi

Điểm nhấn đáng chú ý nhất về mặt ngoại hình chính là phiên bản Soft Pink - tùy chọn màu sắc mới duy nhất, phá vỡ bảng màu đen-trắng đơn điệu của iPhone 16e. Tuy nhiên, cần nói rõ: đây là một sắc hồng cực kỳ nhẹ nhàng, gần như pastel, nghiêng về blush nhiều hơn là hồng rõ ràng. Trong điều kiện ánh sáng phòng, máy trông gần giống trắng ngà hơn là hồng, và chỉ khi ánh sáng chiếu vào đúng góc, lớp hồng mờ ấy mới thực sự hiện lên. Sắc hồng thể hiện rõ nhất trên phần viền nhôm chạy xung quanh thân máy, còn logo Apple trên mặt lưng đôi khi hòa lẫn vào nền matte khiến khó nhận ra.

Từ trái sang: iPhone 16, iPhone 17e và iPhone 15 Plus, tất cả đều màu hồng nhưng khác về tone

So thử iPhone 17e màu trắng (trái) và màu hồng (phải), tone gần như giống nhau

Nếu đặt cạnh iPhone 16 Plus thì bản màu hồng của iPhone 17e nhạt hơn đáng kể, thậm chí nhạt hơn cả bản Pink pastel trên iPhone 15. Apple rõ ràng chọn hướng tinh tế, kín đáo thay vì nổi bật. Người thích màu hồng đậm có thể sẽ thấy hơi thất vọng, nhưng với ai muốn một chút màu sắc mà không quá phô trương, Soft Pink là lựa chọn vừa đủ duyên dáng.

3 tone hồng khác hẳn nhau

Phiên bản Đen và Trắng không có gì thay đổi so với thế hệ trước, vẫn mang phong cách tối giản đặc trưng. Cả ba phiên bản đều có lớp hoàn thiện matte mịn trên mặt lưng, không bám vân tay nhiều.

iPhone 17e (trái) so với iPhone 16e (phải) trông giống hệt nhau về ngoại hình

Mặt trước của iPhone 17e được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2 - nâng cấp so với Ceramic Shield thế hệ đầu trên iPhone 16e, theo Apple giúp chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và giảm phản chiếu ánh sáng. Đây cũng là loại kính bảo vệ mà dòng iPhone 17 cao cấp hơn sử dụng. Mặt lưng máy vẫn chỉ có duy nhất một cụm camera đơn, không có phần gờ camera lớn (camera plateau) như trên các mẫu iPhone 17 khác - đây là điểm mà một số người dùng lại thích vì mặt lưng trông gọn gàng, phẳng phiu hơn hẳn.

Màn hình của iPhone 17e, để ý kỹ thì viền màn hình tương đối dày

Về cấu hình, iPhone 17e trang bị chip A19 cùng thế hệ với iPhone 17 tiêu chuẩn, được sản xuất trên tiến trình 3 nm. Tuy nhiên, phiên bản A19 trên máy chỉ có GPU 4 nhân thay vì 5 nhân như trên iPhone 17. CPU 6 nhân được Apple công bố nhanh hơn gấp đôi so với iPhone 11, còn Neural Engine 16 nhân được tối ưu cho các tác vụ AI và Apple Intelligence. Theo các bài benchmark đã xuất hiện trước ngày bán, chip A19 trên iPhone 17e nhanh hơn khoảng 15% so với chip A18 trên iPhone 16e.

Phiên bản chúng tôi có trong bài viết là bản chính hãng với tên mã ZP/A, cài đặt sẵn iOS 26.3

Điểm AnTuTu Benchmark với chip A19 đạt khoảng 2,17 triệu điểm

Với Geekbench, máy đạt 3.512 điểm đơn nhân và 8.847 điểm đa nhân

Modem di động cũng được nâng cấp lên C1X - thế hệ mới nhất do Apple tự thiết kế, nhanh gấp 2 lần so với modem C1 trên iPhone 16e. Trong thử nghiệm của trang PCMag tại Mỹ, máy đạt tốc độ download đỉnh 419 Mbps trên mạng AT&T.

Camera sau vẫn là cụm đơn 48 MP Fusion, hỗ trợ zoom 2x chất lượng quang học nhờ cắt cảm biến (sensor crop). So với iPhone 16e, điểm nâng cấp đáng kể là khả năng chụp Portrait thế hệ mới - máy tự động nhận diện người, chó và mèo để lưu thông tin chiều sâu, cho phép chỉnh blur nền và thay đổi điểm lấy nét sau khi chụp. iPhone 16e không có tính năng này và yêu cầu phải phát hiện khuôn mặt người trước khi kích hoạt Portrait. Camera vẫn hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision.

iPhone 17e chỉ có một camera góc rộng duy nhất, thiếu văng camera góc siêu rộng và tele, chất lượng ở mức tốt

Tuy nhiên, iPhone 17e vẫn chỉ có một camera duy nhất phía sau, nghĩa là không có ống kính Ultra Wide (không chụp được góc 0.5x, không chụp macro), không có nút Camera Control, và không hỗ trợ chế độ Action hay Cinematic Video.

Màn hình 6,1 inch Super Retina XDR OLED giữ nguyên thông số: độ phân giải 2.532 x 1.170 pixel ở mật độ 460 ppi, độ sáng đỉnh 1.200 nit, dải màu rộng. Điểm gây tranh cãi lớn nhất vẫn là tần số quét 60Hz - trong khi iPhone 17 tiêu chuẩn đã có ProMotion 120Hz và hầu hết điện thoại Android cùng tầm giá đều trang bị ít nhất 90Hz.

Xét về trải nghiệm chung thì đây vẫn là một màn hình có chất lượng khá tốt

MagSafe là nâng cấp được chờ đợi nhất. iPhone 17e hỗ trợ sạc không dây lên đến 15W qua MagSafe và tương thích Qi2, gấp đôi mức 7,5W Qi trên iPhone 16e. Tốc độ này vẫn thấp hơn iPhone 17 (25W) và thậm chí iPhone 16 (22W), nhưng đổi lại, người dùng giờ đây có thể sử dụng toàn bộ hệ sinh thái phụ kiện MagSafe từ ví gắn lưng, giá đỡ, pin dự phòng cho đến ốp lưng snap-on. Sạc có dây vẫn qua cổng USB-C với công suất 20W, đạt 50% pin trong 30 phút.

iPhone 17e cuối cùng cũng hỗ trợ MagSafe, người dùng có thể sử dụng kèm với nhiều phụ kiện như pin dự phòng không dây, ví MagSafe hay giá đỡ...

Dung lượng pin được Apple công bố ở mức 4.005 mAh, cho thời gian phát video lên đến 26 giờ - tương đương iPhone 16e. iPhone 17e chạy iOS 26 với giao diện Liquid Glass ngay từ hộp, và Apple cũng cung cấp một hình nền riêng cho bản Soft Pink với thiết kế lớp kính hồng xếp chồng rất đẹp mắt.

Bộ nhớ khởi điểm tăng gấp đôi lên 256 GB ở cùng mức giá, và tùy chọn cao nhất là 512 GB. Đây là cải thiện giá trị rõ ràng nhất so với iPhone 16e vốn chỉ đi kèm 128 GB ở cấu hình nền.

iPhone 17e chính hãng tại Việt Nam có giá 17,99 triệu đồng cho bản 256 GB và 24,49 triệu đồng cho bản 512 GB.

