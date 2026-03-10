Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast bàn giao hơn 9.900 xe điện trong tháng 2, 17 tháng liên tiếp dẫn đầu thị trường

10-03-2026 - 16:44 PM | Thị trường

VF 3 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Việt.

Theo công bố chính thức từ VinFast, tổng lượng xe điện bàn giao tới tay khách hàng đạt mức 9.903 chiếc. Kết quả này đánh dấu cột mốc 17 tháng liên tục đơn vị này giữ vị trí dẫn đầu về doanh số bán hàng trên toàn quốc. Các dòng xe điện chủ lực đóng góp vào con số này bao gồm VF 3, Limo Green, VF 5, VF MPV 7 và VF 6.

Mẫu xe điện VF 3 ghi nhận mức tiêu thụ cao nhất trong danh mục sản phẩm của hãng với 2.274 xe được khách hàng lựa chọn. Xếp vị trí thứ hai về doanh số là dòng xe Limo Green với 1.808 chiếc được bàn giao trong tháng 2

Phân khúc xe đa dụng 7 chỗ chứng kiến sự xuất hiện của mẫu VF MPV 7 với doanh số đạt 1.165 xe ngay trong tháng đầu ra mắt. Doanh nghiệp dự báo doanh số của dòng xe này có khả năng tăng trưởng khi nguồn cung và quy trình sản xuất đi vào trạng thái ổn định hơn.

VinFast bàn giao hơn 9.900 xe điện trong tháng 2, 17 tháng liên tiếp dẫn đầu thị trường - Ảnh 1.

VinFast VF3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe điện Việt Nam trong tháng 2.

Trong nhóm xe cỡ nhỏ, mẫu VF 5 đạt doanh số 1.601 chiếc và tiếp tục giữ vị thế trong phân khúc xe hạng A

Các dòng xe thuộc phân khúc SUV cũng đóng góp đáng kể vào tổng lượng xe bán ra. Cụ thể, mẫu B-SUV VF 6 đạt 1.042 xe và mẫu C-SUV VF 7 đạt 807 xe.

Bên cạnh các dòng xe du lịch phổ thông, các sản phẩm khác của VinFast như: VF 8, VF 9, Minio Green và dòng xe tải nhẹ EC Van cũng ghi nhận những số liệu bàn giao cụ thể trong báo cáo kinh doanh tháng này.

Bà Dương Thị Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast Toàn cầu cho biết: “Việc đạt doanh số gần 10.000 xe trong tháng có kỳ nghỉ kéo dài nhất năm là minh chứng rõ nét cho năng lực sản xuất, kinh doanh của VinFast. Đây là màn chạy đà hoàn hảo để VinFast tự tin bứt tốc mạnh mẽ trong các tháng tiếp theo, khi xu hướng chuyển đổi sang sử dụng xe điện không còn là nhu cầu của những khách hàng tiên phong, mà đã trở thành lựa chọn tất yếu của đông đảo người tiêu dùng cả nước”.

Ngoài ra, các giải pháp hỗ trợ tài chính cũng được triển khai đồng bộ để thúc đẩy sức mua. Các chính sách hiện hữu bao gồm chương trình mua xe trả góp không yêu cầu vốn đối ứng và hình thức giảm giá trực tiếp từ 6% đến 10% tùy thuộc vào từng dòng xe cụ thể.

Thời hạn bảo hành cho các phương tiện và hệ thống pin được duy trì ở mức 10 năm. Những số liệu và chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo ra đà tăng trưởng cho các giai đoạn kinh doanh tiếp theo của thị trường ô tô điện tại Việt Nam.

