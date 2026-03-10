Những mẫu xe tiết kiệm xăng nhất tại Việt Nam: Xe Trung Quốc dẫn đầu danh sách, tiêu thụ chỉ từ 0,8L/100 km

Thị trường năng lượng thế giới đang trải qua giai đoạn biến động phức tạp do các yếu tố địa chính trị, đẩy giá xăng RON 95 trong nước lên mức 27.040 đồng mỗi lít (số liệu cập nhật ngày 9/3). Sự điều chỉnh này khiến chi phí vận hành phương tiện giao thông tăng đáng kể so với các giai đoạn trước đó.

Để giữ chi phí nhiên liệu ở mức dưới 100.000 đồng cho mỗi 100 km di chuyển, một chiếc ô tô hiện nay cần đạt mức tiêu thụ trung bình không quá 3,69 lít. Tại thị trường Việt Nam, chỉ có một nhóm nhỏ các dòng xe sử dụng công nghệ hybrid cắm sạc điện hoặc hybrid tự sạc mới có khả năng đáp ứng được ngưỡng chi phí này.

Dẫn đầu danh sách những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay là nhóm xe plug-in hybrid (PHEV). Mẫu xe BYD Seal 5 ghi nhận mức tiêu thụ trung bình chỉ 0,8 lít xăng cho 100 km. Theo sau là mẫu Jaecoo J7 SHS với thông số 1,0 lít và BYD Sealion 6 với 1,1 lít cho cùng quãng đường. Các mẫu xe khác trong nhóm này như Lynk & Co 08 tiêu thụ 1,2 lít và Kia Sorento PHEV tiêu thụ 1,6 lít. Đối với các dòng xe này, chi phí xăng dao động từ 17.872 đồng đến 35.744 đồng cho mỗi 100 km vận hành.

Đây là 10 mẫu ô tô tiết kiệm xăng nhất Việt Nam, dẫn đầu là 3 mẫu xe đến từ Trung Quốc.

Người dùng cũng cần lưu ý rằng các thông số ấn tượng của dòng xe lai sạc điện thường đi kèm điều kiện pin phải được sạc đầy để động cơ xăng và điện phối hợp tối ưu. Nếu duy trì thói quen sạc pin đều đặn, chủ xe có thể tối ưu hóa lộ trình di chuyển hàng ngày bằng năng lượng điện.

Ở nhóm xe hybrid tự sạc và xe động cơ đốt trong truyền thống, Toyota Yaris Cross HEV là mẫu xe có hiệu suất nhiên liệu tốt nhất. Mẫu SUV cỡ B này tiêu tốn trung bình khoảng 3,8 lít cho 100 km nhờ sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện.

Toyota Camry HEV và Suzuki Swift cũng ghi nhận mức tiêu thụ nhiên liệu thấp với thông số lần lượt là 4,2 lít và 4,26 lít trên 100 km. Những con số này tương ứng với chi phí xăng lần lượt là 93.828 đồng và 95.168 đồng. Việc các mẫu xe thuộc phân khúc hạng D hay xe gầm cao xuất hiện trong danh sách cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu suất nhiệt động học của động cơ hiện đại.

Hai cái tên cuối cùng trong danh sách là Toyota Wigo và Honda HR-V e:HEV RS. Toyota Wigo khẳng định vị thế trong nhóm xe hạng A với mức tiêu thụ 4,3 lít cho 100 km. Trong khi đó, mẫu Honda HR-V e:HEV RS đạt thông số tiêu thụ 4,44 lít cho cùng quãng đường di chuyển. Chi phí xăng cho hai mẫu xe này tương ứng là 96.062 đồng và 99.190 đồng/100 km.

Việc lựa chọn các mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp không chỉ giúp chủ sở hữu giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn phù hợp với xu hướng chuyển dịch sang các phương tiện giao thông thân thiện hơn với môi trường tại Việt Nam.