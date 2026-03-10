Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc sáng nay bật tăng mạnh, lấy lại mốc 90 triệu đồng/kg

10-03-2026 - 09:58 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới tăng trở lại ngay sau khi giá dầu giảm mạnh

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.344.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.448.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 89.173.000 đồng/thỏi (mua vào) và 91.947.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:57 ngày 10/3. Như vậy, giá bạc đã tăng mạnh gần khoảng 8 triệu đồng/kg so với phiên sáng ngày hôm qua, phục hồi đáng kể sau nhiều phiên giảm sâu.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã vươn lên khoảng 89 đô la mỗi ounce, tăng gần 3% so với phiên trước đó, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng đô la khi hy vọng về việc nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh Iran làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng đô la.  Đặc biệt giá dầu thế giới đã giảm sâu xuống dưới 90 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đang gần kết thúc và diễn ra nhanh hơn nhiều so với khung thời gian ước tính ban đầu là bốn đến năm tuần. Ông cũng cho biết kế hoạch miễn trừ các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ và cho phép Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz để giúp kiểm soát giá dầu. 

Trước đó, đồng đô la đã tăng giá nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn, vượt trội hơn so với kim loại quý, khi cuộc xung đột ở Trung Đông và giá dầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn kinh tế kéo dài và lạm phát tái bùng phát. Nhìn về phía trước, các nhà đầu tư đang chờ đợi các số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để có thêm manh mối về xu hướng giá cả, mặc dù chúng không được kỳ vọng sẽ phản ánh đầy đủ tác động của cuộc chiến tranh Iran. 

Giá bạc sáng nay tiếp đà giảm, bạc Phú Quý còn hơn 3,1 triệu đồng/lượng



Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá dầu hạ nhiệt

Giá dầu hạ nhiệt Nổi bật

Xung đột tại Trung Đông: Những quốc gia nào vừa tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô?

Xung đột tại Trung Đông: Những quốc gia nào vừa tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô? Nổi bật

Phát hiện tàu chở 1 triệu thùng dầu âm thầm rời eo biển Hormuz trong im lặng, tắt tín hiệu định vị hướng thẳng đến một quốc gia châu Á

Phát hiện tàu chở 1 triệu thùng dầu âm thầm rời eo biển Hormuz trong im lặng, tắt tín hiệu định vị hướng thẳng đến một quốc gia châu Á

09:46 , 10/03/2026
Giá heo hơi hôm nay, 10-3: Heo mảnh tại chợ đầu mối tiếp tục rớt mạnh

Giá heo hơi hôm nay, 10-3: Heo mảnh tại chợ đầu mối tiếp tục rớt mạnh

09:40 , 10/03/2026
Phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, giá xăng dầu ở nước láng giềng Việt Nam biến động phi mã

Phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, giá xăng dầu ở nước láng giềng Việt Nam biến động phi mã

08:50 , 10/03/2026
Honda Air Blade 125 Marvel vừa ra mắt Việt Nam: Xe ga phong cách siêu anh hùng, sản xuất giới hạn

Honda Air Blade 125 Marvel vừa ra mắt Việt Nam: Xe ga phong cách siêu anh hùng, sản xuất giới hạn

08:20 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên