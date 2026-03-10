Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

6 nhà xe liên tỉnh tại TPHCM tăng giá vé xe đến 36% do giá nhiên liệu tăng

10-03-2026 - 11:35 AM | Thị trường

6 nhà xe liên tỉnh vừa thông báo tăng giá vé xe trên 28 tuyến xuất phát từ TPHCM, mức điều chỉnh từ 5% đến 36% do giá nhiêu liệu tăng.

Trao đổi với Báo Người Lao Động sáng 10-3, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết đến hết ngày 9-3, Sở đã tiếp nhận thông báo điều chỉnh tăng giá vé của một số đơn vị kinh doanh vận tải đang khai thác tuyến cố định tại các bến xe trên địa bàn.

6 nhà xe vừa thông báo điều chỉnh giá vé đi từ TPHCM, mức điều chỉnh từ 5% đến 36%

Theo đó, trong tháng 3 có 6 doanh nghiệp vận tải thông báo tăng giá vé trên 28 tuyến liên tỉnh, với mức điều chỉnh từ 5% đến 36%, tùy theo cự ly và loại hình phương tiện. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu diesel.

Cụ thể, Công ty TNHH Vận tải hành khách Sao Vàng tăng 13% giá vé trên 2 tuyến Vũng Tàu, Long Đất – An Sương. Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Thương mại Phú Thái Sơn tăng 13% tuyến Vũng Tàu – An Sương.

Công ty TNHH Toàn Thắng điều chỉnh giá vé trên 19 tuyến với mức tăng từ 17% đến 36%, trong đó có các tuyến Bến xe Miền Đông mới – Xuyên Mộc, Bến xe Miền Tây – Bà Rịa. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Đông Hưng tăng 5% trên các tuyến Phan Rang, Phan Rí – TPHCM.

Hợp tác xã Đông Bắc tăng 5% trên các tuyến Tuy Phong, Phan Rí – TPHCM. Trong khi đó, Công ty TNHH Saigon Public Transport điều chỉnh tăng từ 17% đến 20% trên tuyến Bến xe Miền Đông mới – Mũi Né.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc điều chỉnh giá vé của các doanh nghiệp được thực hiện theo quy định về kê khai giá và phải thông báo với Sở cùng các bến xe trước khi áp dụng. Đồng thời, các đơn vị vận tải phải niêm yết công khai giá vé để hành khách biết và lựa chọn.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết đang tiếp tục theo dõi tình hình kê khai, niêm yết giá vé nhằm bảo đảm việc điều chỉnh của các doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định hiện hành, đồng thời đánh giá thêm tác động của việc tăng giá đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh.

Hàng không muốn được hỗ trợ thuế, phí như thời COVID-19 do thiếu hụt nhiên liệu

Theo Ngọc Quý

Người lao động

