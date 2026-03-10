Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố giám đốc công ty chuyên bán, lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu

10-03-2026 - 10:29 AM | Thị trường

Một giám đốc công ty chuyên bán, lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu bị khởi tố về hành vi trốn thuế.

Ngày 10-3, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Kiên (SN 1972, trú tại xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang), giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại dịch vụ Trung Kiên về hành vi trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố giám đốc công ty chuyên lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu - Ảnh 1.

Giám đốc 3 công ty bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 đến 2024, Hoàng Văn Kiên đã không lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, không kê khai thuế đối với hoạt động bán và lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, với số tiền thuế trốn trên 258 triệu đồng.

Trước đó, mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tuyên Quang và một số địa phương, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hùng Vĩ (SN 1981, trú tại Quảng Ninh), giám đốc Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Gỗ Vàng và Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Miền Tây QN; Lê Hùng Dũng, (SN1990, trú tại phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lâm Xuân Cát cùng về hành vi trốn thuế.

Theo cơ quan Công an, thủ đoạn của các đối tượng là mua trái phép số lượng lớn hóa đơn khống của các "doanh nghiệp ma", tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động kinh doanh thực tế - để hợp thức hàng hóa mua vào không có hóa đơn GTGT và kê khai, quyết toán thuế nhằm mục đích được hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hành vi trốn thuế của Nguyễn Hùng Vĩ gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 849,3 triệu đồng, Nguyễn Hùng Dũng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 738,5 triệu đồng.

Hiện, các vụ án trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

