Bảng giá xe máy Honda tháng 3/2026 đầy đủ nhất
Bảng giá xe máy Honda tháng 3/2026 đầy đủ nhất được giới thiệu trong bài viết dưới đây.
Công thức tính giá lăn bánh xe Honda 2026
Giá lăn bánh là tổng chi phí thực tế phải bỏ ra để đưa xe xuống đường, bao gồm 4 thành phần:
Giá lăn bánh = Giá tại đại lý (đã có VAT) + Lệ phí trước bạ (2%) + Phí cấp biển số (theo khu vực) + Bảo hiểm TNDS bắt buộc
Chênh lệch giữa giá niêm yết và giá lăn bánh thường từ 4 – 11 triệu đồng tùy phiên bản và tỉnh thành đăng ký.
Giá Honda Vision 2026
Vision 2026 là xe máy bán chạy nhất Việt Nam. Điểm mới: bổ sung màu Bạc Nhám trên bản Thể Thao.
|Phiên bản
|Giá đề xuất (VNĐ)
|Giá lăn bánh (VNĐ)
|Vision 2026
|Tiêu chuẩn31.310.182
|~35.500.000
|Vision 2026 Cao cấp (Smartkey)
|32.979.273
|~37.000.000
|Vision 2026 Đặc biệt
|34.353.818
|~40.000.000
|Vision 2026 Thể thao (Bạc Nhám)
|36.612.000
|~43.000.000
* Giá lăn bánh tại Khu vực I (Hà Nội, TP.HCM). Tháng 3/2026: đại lý hỗ trợ thêm 800.000 VNĐ theo khuyến mãi 8/3.
Giá Honda Lead 125
Lead 125 phù hợp gia đình: khoang đồ lớn, động cơ 125cc bền bỉ.
* Tháng 3/2026: hỗ trợ thêm 800.000 VNĐ theo chương trình khuyến mãi 8/3.
Lệ phí trước bạ & phí biển số xe máy 2026
Lệ phí trước bạ
Xe đăng ký lần đầu (mua mới): 2% giá trị theo khung Bộ Tài chính.
Xe đã qua sử dụng (từ lần 2 trở đi): 1% giá trị còn lại sau khấu hao.
Cơ sở tính: bảng giá khung BTC — không theo hóa đơn đại lý
Phí cấp biển số mới – Thông Tư 155/2025/TT-BTC (hiệu lực từ 01/01/2026)
|Trị giá xe (khung BTC)
|Khu vực I (HN, TP.HCM)
|Khu vực II (tỉnh/thành khác)
|Từ 15 triệu trở xuống
|700.000 VNĐ105.000 VNĐ
|105.000 VNĐ
|Trên 15 triệu – 40 triệu
|1.400.000 VNĐ
|105.000 VNĐ
|Trên 40 triệu
|2.800.000 VNĐ
|105.000 VNĐ
Ví dụ: Mua Honda SH Mode Đặc biệt (trên 40 triệu) tại Hà Nội → phí biển số 2.800.000 VNĐ. Cùng xe đăng ký tại tỉnh khác → chỉ 105.000 VNĐ. Chênh lệch gần 2.695.000 VNĐ — đây là lý do giá lăn bánh tại Hà Nội và TP.HCM luôn cao hơn.
Khuyến mãi Honda ngày 8/3/2026
Honda Wave Alpha (tất cả phiên bản): Giảm đến 900.000 VNĐ
Honda Air Blade 125/160, Vision, Lead 125: Giảm đến 800.000 VNĐ
Honda Vision & Wave Alpha: Trả góp lãi suất 0% (một số đại lý)
Toàn hệ thống HEAD: Giảm 10% phụ tùng + thay dầu Pro Honda miễn phí
* Chương trình áp dụng tại hệ thống đại lý HEAD Honda. Thời hạn và điều kiện cụ thể liên hệ trực tiếp đại lý gần nhất.
VTC News