Rộ hình ảnh VinFast Herio Green bản rẻ nhất giá 479 triệu đồng: Màn hình kích thước khủng nhưng phải đánh đổi vài thứ

Cộng đồng người dùng xe VinFast VF 5 đang xôn xao trước hình ảnh được cho là nội thất phiên bản mới của mẫu xe này. Điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở màn hình trung tâm kích thước lớn, tương tự VF 3, nhưng đã lược bỏ màn hình sau vô-lăng, trong khi thiết kế táp-lô vẫn giữ nguyên đặc trưng của VF 5.

Hình ảnh cho thấy nội thất xe VF 5 hoặc Herio Green có màn hình trung tâm lớn và bỏ màn hình sau vô-lăng. Ảnh: Trọng Phùng Thế

Tuy nhiên, nhiều khả năng đây là nội thất của Herio Green - mẫu xe dùng chung nền tảng với VF 5 nhưng hướng tới khách hàng dịch vụ. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, phiên bản Herio Green TC2 mới sẽ sở hữu màn hình 10 inch và loại bỏ cụm đồng hồ 7 inch sau vô-lăng. Hiện tại, phiên bản này đang được niêm yết với giá 479 triệu đồng trên website của VinFast.

Hiện nay, trên website chính thức, VinFast đang mở bán hai phiên bản Herio Green gồm TC1 với giá 499 triệu đồng và TC2 với giá 479 triệu đồng. Dù sở hữu màn hình trung tâm lớn hơn (10 inch so với 8 inch trên bản TC1), nhưng để tối ưu giá thành, bản TC2 đã bị lược bỏ khá nhiều trang bị tiện nghi.

Herio Green có 2 phiên bản, giá từ 479 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Theo tư vấn bán hàng, màn hình của Herio Green TC2 dù có kích thước lớn nhưng thiếu hụt các tính năng quan trọng như kết nối Apple CarPlay/Android Auto và ra lệnh giọng nói - vốn là trang bị tiêu chuẩn trên bản TC1. Ngoài ra, bản TC2 còn có những "cắt giảm" đáng kể khác như: 1 túi khí thay vì 2, ghế nỉ thay vì da, ghế lái chỉnh 4 hướng (so với 6 hướng), lược bỏ các nút điều khiển trên vô-lăng, tính năng sưởi kính sau, ga tự động và gương chiếu hậu chỉnh điện...

Herio Green giống như một bản giản lược từ VF 5 với thiết kế tổng kể và khung gầm dùng chung. Ảnh: Đại lý

Nội thất xe vốn có 2 màn hình. Ảnh: Đại lý

Mặc dù có sự khác biệt về tiện nghi, thông số kỹ thuật và khả năng vận hành cả hai phiên bản TC1 và TC2 đều hoàn toàn tương đồng. Cả hai xe đều được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 100 kW và mô-men xoắn cực đại 135 Nm.

Về hiệu suất năng lượng, xe sử dụng bộ pin có dung lượng khả dụng 37,23 kWh, cho phép di chuyển quãng đường tối đa 326 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn NEDC). Đặc biệt, khả năng sạc của hai phiên bản cũng không có sự khác biệt, với thời gian nạp từ 10% lên 70% chỉ trong 33 phút.

Thông số, trang bị Herio Green trên website của VinFast nhiều khả năng là của bản TC2. Ảnh chụp màn hình

Với những khác biệt nêu trên, có thể thấy Herio Green TC2 là phép tính kinh tế tối ưu dành cho nhóm khách hàng chạy dịch vụ. Bằng việc lược bỏ các tiện nghi giải trí và hỗ trợ lái không quá thiết yếu với cánh tài xế chỉ chú trọng sự thực dụng, phiên bản này giúp chủ xe tiết kiệm ngay 20 triệu đồng chi phí đầu tư ban đầu.