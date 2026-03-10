Ảnh minh họa

Giá lúa mì trên thị trường quốc tế đang tăng mạnh và tiến gần mức cao nhất trong vòng hai năm, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu và chi phí sản xuất nông nghiệp lên cao.

Trong phiên giao dịch buổi sáng tại châu Âu, giá lúa mì kỳ hạn trên sàn Chicago tăng khoảng 1,1%, lên 6,24 USD/bushel, sau khi có thời điểm vượt mốc 6,41 USD/bushel vào đầu phiên. Tính từ trước khi xung đột bùng phát, giá lúa mì đã tăng gần 5% và đang hướng tới mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 6/2024.

Diễn biến giá lúa mì trong 1 năm qua.

Đà tăng của lúa mì diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu leo thang. Giá dầu thô đã vượt mốc 100 USD/thùng vào đầu tuần – lần đầu tiên kể từ năm 2022 – khi nguồn cung từ Trung Đông bị thắt chặt. Giá dầu tăng kéo theo chi phí nhiên liệu, vận chuyển và sản xuất nông nghiệp gia tăng, qua đó tạo áp lực lên giá các loại ngũ cốc, trong đó có lúa mì.

Ngoài ra, giá phân bón cũng đang chịu áp lực tăng mạnh do giá khí đốt tự nhiên leo thang. Khí đốt là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất phân bón, vì vậy chi phí tăng cao có thể ảnh hưởng đến triển vọng sản xuất lúa mì và các loại cây trồng khác trong thời gian tới.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá lúa mì là nhu cầu đối với nhiên liệu tái tạo. Lúa mì và nhiều loại ngũ cốc khác có thể được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học, khiến giá nông sản có xu hướng biến động cùng chiều với giá năng lượng.

Theo ông Dave Whitcomb, nhà phân tích tại Peak Trading Research, thị trường nông sản thường phản ứng với độ trễ sau các cú sốc địa chính trị. “Thông thường giá hàng nông sản sẽ tăng mạnh vài tuần sau khi sự kiện xảy ra. Diễn biến hiện nay không chỉ là một đợt tăng ngắn hạn trong một tuần, mà có thể là giai đoạn đầu của một xu hướng tăng giá bền vững”, ông nhận định.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá lúa mì kỳ hạn đã vượt mốc 6 USD/bushel lần đầu tiên kể từ tháng 2/2025 khi nhiều nhà giao dịch tiến hành đóng các vị thế bán khống.

Dữ liệu từ Rabobank cho thấy tâm lý thị trường cũng đang thay đổi. Lần đầu tiên kể từ tháng 6/2024, số lượng các quỹ đầu tư tổ chức nắm giữ vị thế mua ròng đối với lúa mì đã vượt số quỹ đang nắm giữ vị thế bán khống, phản ánh kỳ vọng giá tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Trong bối cảnh chi phí năng lượng và phân bón vẫn ở mức cao, thị trường nông sản toàn cầu có thể tiếp tục đối mặt với nhiều biến động trong thời gian tới, đặc biệt nếu căng thẳng địa chính trị kéo dài và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng.

Đối với Việt Nam, năm 2025, nước ta nhập khẩu hơn 5,45 triệu tấn lúa mì, trị giá gần 1,46 tỷ USD, giảm nhẹ 5,1% về khối lượng và 7,8% về kim ngạch so với năm 2024, với giá trung bình 267,4 USD/tấn. Úc là nguồn cung lớn nhất (25,4%), trong khi nhập khẩu từ Mỹ tăng đột biến 96,5%.