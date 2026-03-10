Omoda & Jaecoo tham vọng lớn tại Việt Nam như thế nào?

Doanh số quốc tế

Theo số liệu do hãng công bố, trong tháng 2/2026, doanh số toàn cầu của Omoda & Jaecoo đạt 50.076 xe, tăng 153% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm xe năng lượng mới (NEV) đạt 28.337 xe, tăng 307%.

Tính lũy kế, tổng doanh số toàn cầu của thương hiệu hiện đã vượt 900.000 xe sau chưa đầy ba năm ra mắt. Một số thị trường ghi nhận mức tăng trưởng cao như Israel (tăng 264,5%) và Ý (tăng 473% so với cùng kỳ).

Hiện Omoda & Jaecoo đã có mặt tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong thời gian tới, thương hiệu dự kiến tiếp tục mở rộng sang một số thị trường châu Âu.

Omoda & Jaecoo tại thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo đang trong giai đoạn xây dựng hệ thống phân phối và chuẩn bị đưa nhà máy lắp ráp vào hoạt động.

Theo kế hoạch, mạng lưới phân phối của thương hiệu dự kiến đạt khoảng 60 đại lý trong năm 2026. Nhà máy lắp ráp tại Việt Nam đã hoàn thành phần khung nhà xưởng vào đầu năm nay và đang tiếp tục các hạng mục còn lại.

Ở danh mục sản phẩm hiện tại, hãng đang phân phối một số mẫu SUV như Omoda C5 và Jaecoo J7.

Trong tháng 3/2026, Omoda C5 được hỗ trợ 110% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 59–73 triệu đồng tùy địa phương đăng ký. Ngoài ra, khách hàng có thể tiếp cận chương trình vay 0% lãi suất trong 12 tháng đầu với thời hạn vay tối đa 96 tháng, kèm gói bảo dưỡng miễn phí 5 năm hoặc 50.000 km theo điều kiện áp dụng. Mẫu xe này hiện có giá bán từ 479,1 triệu đồng.

Ở phân khúc SUV cỡ C, Jaecoo J7 Flagship được hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 72–86 triệu đồng tùy khu vực. Mẫu xe này hiện có giá bán từ 729 triệu đồng.

Trong khi đó, Jaecoo J7 PHEV (SHS) cũng được áp dụng mức hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ, kèm bộ quà tặng trị giá tới 45 triệu đồng. Phiên bản này hiện có giá bán từ 879 triệu đồng.