Ngân hàng đầu tư và công ty môi giới lớn nhất Nhật Bản, Nomura, nhận định Malaysia là một trong số ít nền kinh tế khu vực hưởng lợi từ đà tăng giá dầu, bất chấp căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trong báo cáo nghiên cứu công bố hôm 5/3, Nomura nhấn mạnh vị thế của Malaysia như một nước xuất khẩu năng lượng ròng giúp giảm thiểu tác động tiêu cực từ giá dầu tăng cao, đồng thời hỗ trợ cán cân thương mại quốc tế. Xuất khẩu năng lượng mạnh đã góp phần duy trì sự ổn định của nền kinh tế trong bối cảnh giá dầu biến động.

Báo cáo cũng cho biết chi tiêu đầu tư tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, được hỗ trợ bởi các cải cách cơ cấu theo Kế hoạch Malaysia lần thứ 13 và các dự án hạ tầng lớn, trong đó có Khu kinh tế đặc biệt Johor-Singapore (JS-SEZ). “Mặc dù giá dầu tăng cao do xung đột với Iran, chúng tôi cho rằng cán cân thương mại và tăng trưởng vẫn ổn định nhờ Malaysia là nước xuất khẩu năng lượng ròng,” Nomura nhận định.

Về chính sách tiền tệ, ngân hàng này kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Malaysia (Bank Negara Malaysia) sẽ tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản lên 3% trong quý IV, dựa trên triển vọng tăng trưởng mạnh. Hiện tại, OPR được duy trì ở mức 2,75%, với dự báo lạm phát vừa phải trong năm 2026. Nomura điều chỉnh dự báo lạm phát tiêu dùng tổng thể xuống 2,1% từ 2% để phản ánh tác động từ giá dầu thô tăng, trong khi lạm phát lõi được dự báo tăng vào cuối năm.

Về tăng trưởng kinh tế, Nomura giữ nguyên dự báo GDP năm 2026 ở mức 5,2%, cao hơn dự báo chính thức của chính phủ (4–4,5%). Tăng trưởng cuối quý 2 năm 2025 được điều chỉnh lên 6,3%, phản ánh sức mạnh lan tỏa trên nhiều ngành. Ngành điện tử tiếp tục là động lực chính, với xuất khẩu tháng Giêng tăng 19,6% so với cùng kỳ, cao hơn mức 10,4% trong tháng 12, nhờ hưởng lợi từ tăng trưởng liên tục trong lĩnh vực công nghệ.

Về ngân sách, Malaysia dự kiến duy trì thâm hụt khoảng 3,5% GDP trong năm 2026. Nomura đánh giá doanh thu có thể tăng nếu giá dầu cao, song chi tiêu cho trợ cấp và hỗ trợ xã hội cũng sẽ tăng, trong khi chi tiêu phát triển dự kiến thấp hơn để cân đối ngân sách.

Nomura cảnh báo một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng, bao gồm suy giảm toàn cầu mạnh hơn dự kiến hoặc suy thoái trong chu kỳ công nghệ. Ngược lại, giá cả hàng hóa cao có thể tiếp tục hỗ trợ đà tăng trưởng của Malaysia. So với các quốc gia trong khu vực, Indonesia có thể chịu thâm hụt kép trầm trọng do giá dầu tăng cao, trong khi Thái Lan đối mặt thách thức chính trị sau bầu cử và là nước nhập khẩu dầu ròng, chịu tác động mạnh từ giá năng lượng.

Về sản lượng dầu thô và condensate, năm 2025, Malaysia đạt tổng sản lượng 183,6 triệu thùng, tăng 1,1% so với năm trước. Trong quý IV, sản lượng tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 47,8 triệu thùng, nhờ sản lượng condensate tăng 18%, đạt 17 triệu thùng, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu năng lượng của nước này.

Như vậy, với vai trò là nhà xuất khẩu ròng dầu thô lớn tại châu Á, Malaysia đang hưởng lợi trực tiếp từ giá dầu tăng, củng cố tăng trưởng kinh tế và duy trì cán cân thương mại ổn định trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động.

Năm 2025, Việt Nam nhập khẩu từ Malaysia hơn 1,5 triệu tấn xăng dầu, trị giá hơn 1,025 tỷ USD, chiếm 15,62% về lượng, 15,04% về giá trị mặt hàng xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam.﻿