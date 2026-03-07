iPhone 17 Pro Max bị bán tháo hàng loạt, điều gì đang xảy ra?

Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng giao dịch SellCell, iPhone 17 Pro Max đang chiếm thị phần cao bất thường trong top những thiết bị bị đem đi đổi hoặc bán lại trên thị trường máy cũ. Thậm chí, số lượng giao dịch của model này còn vượt qua cả các thế hệ tiền nhiệm như iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max. Nghịch lý nằm ở chỗ, nếu xét riêng về chất lượng phần cứng lẫn phần mềm, chiếc flagship này gần như không có điểm trừ. Với thiết kế lớn, bộ vi xử lý mạnh mẽ và hệ sinh thái iOS tối ưu, máy liên tục lọt top smartphone bán chạy nhất toàn cầu chỉ sau vài tháng ra mắt.

Ngay sau khi báo cáo của SellCell được công bố, trang công nghệ PhoneArena đã thực hiện một cuộc khảo sát độc lập để kiểm chứng thực tế. Mặc dù phần lớn người tham gia cho biết họ không bán điện thoại gần đây, nhưng trong nhóm những người xác nhận đã thanh lý máy, iPhone 17 Pro Max lại chiếm tỷ lượng "phiếu bầu" áp đảo. Việc chiếc điện thoại đắt đỏ nhất của Apple xuất hiện với tần suất dày đặc trên thị trường thứ cấp chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng đã đặt ra dấu hỏi lớn cho giới quan sát.

Người dùng thất vọng hay chỉ đang chốt lời?

Đánh giá về hiện tượng này, các chuyên gia phân tích từ SellCell nhận định nguyên nhân cốt lõi không hẳn xuất phát từ sự thất vọng về trải nghiệm. Thay vào đó, khả năng giữ giá vượt trội của iPhone 17 Pro Max trên thị trường máy cũ chính là lý do khiến nhiều người sẵn sàng chia tay thiết bị. Dòng Pro Max luôn nổi tiếng là tài sản công nghệ ít bị mất giá nhất. Việc bán máy ở thời điểm hiện tại mang lại cho người dùng một khoản tiền thu về rất hấp dẫn, giống như tâm lý "chốt lời" khi giá trị thiết bị vẫn đang ở mức đỉnh.

Tuy nhiên, lập luận này vẫn vấp phải không ít sự hoài nghi. Thực tế, việc bán lại một thiết bị điện tử đã qua sử dụng hiếm khi mang lại lợi nhuận thực dương cho người dùng ban đầu, bởi họ luôn phải chịu một khoản khấu hao so với giá mua đập hộp. Do đó, việc chấp nhận bán đi một thiết bị đắt đỏ chỉ trong thời gian ngắn cho thấy có thể tồn tại một lý do đủ lớn thôi thúc họ "thoát" khỏi hệ sinh thái này.

Người dùng chuyển sang dùng điện thoại nào sau khi bán iPhone 17 Pro Max?

Để làm rõ nghi vấn, PhoneArena tiếp tục đào sâu vào câu hỏi: Những người bán iPhone 17 Pro Max sẽ lựa chọn thiết bị nào để thay thế? Ban đầu, giả thuyết phổ biến nhất là người dùng có xu hướng đổi xuống các phiên bản rẻ hơn trong cùng dòng như iPhone 17 hoặc iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, độc giả của PhoneArena có tên Romeo16 đã chỉ ra lỗ hổng lớn về mặt kinh tế của giả thuyết này.

Theo tính toán, nếu iPhone 17 Pro Max giữ được khoảng 74,6% giá trị ban đầu, một chiếc máy bản 256GB khi bán lại sẽ thu về khoảng 894 USD. Trong khi đó, mức giá khởi điểm của iPhone 17 Pro đã là 1.099 USD và iPhone 17 tiêu chuẩn là 799 USD. Việc chấp nhận bán một chiếc Pro Max để thu về số tiền chỉ vừa đủ mua một chiếc iPhone 17 tiêu chuẩn rõ ràng không mang lại bất kỳ lợi ích tài chính thực tế nào, và rất ít người sẵn sàng chịu thiệt để đổi lấy một trải nghiệm thấp hơn.

Một chi tiết đáng chú ý khác từ cuộc khảo sát là số lượng người bán iPhone 17 Pro Max thậm chí còn vượt qua tổng số người dùng từ bỏ các thiết bị Android cộng lại. Mặc dù khoảng cách với nhóm thanh lý "iPhone đời cũ" chưa quá chênh lệch, nhưng đây vẫn được xem là một thành tích tiêu cực đối với gã khổng lồ xứ Cupertino.

Sự việc này cho thấy ngay cả sản phẩm đắt tiền và mới nhất của Apple cũng đang gặp thách thức trong việc duy trì sự gắn bó của người dùng. Trong bối cảnh mức độ trung thành của khách hàng luôn là nền tảng vững chắc nhất của Apple trên thị trường điện thoại thông minh, xu hướng chia tay sớm với chiếc flagship chủ lực có thể là hồi chuông cảnh báo cho những vấn đề hãng cần giải quyết trong tương lai gần.

Theo Tom's Guide