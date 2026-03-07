Công an Đồng Nai tìm bị hại liên quan đường dây nước hoa giả 50 tỉ đồng

Liên quan đến vụ án sản xuất, mua bán nước hoa giả xảy ra năm 2023, 2024 tại hộ kinh doanh IVY PARFUM và Hộ kinh doanh IVY EMARAT (phường Bình Phước), Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông báo tìm người bị hại.

Tang vật vụ án làm nước hoa giả do công an thu giữ

Quá trình điều tra, công an xác định đường dây nước hoa giả do Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính và đồng bọn thực hiện. Hồi đầu năm 2024, công an kiểm tra tại 4 địa điểm gồm 2 kho chứa nguyên liệu, hóa chất và các điểm sang chiết, pha chế, sản xuất đóng gói của các đối tượng có địa chỉ tại phường Tân Đồng và xã Tiến Hưng, thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (cũ), nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 20.000 chai nước hoa thành phẩm cùng hàng chục ngàn vỏ chai nước hoa chờ sang chiết, hóa chất, nguyên liệu cùng nhiều tang vật khác. Trị giá số hàng hóa thu giữ lên đến khoảng 16 tỉ đồng.

Qua đấu tranh, Lại Thị Tuyết (35 tuổi), Lưu Hoàng Long (32 tuổi) và Lại Chí Tính (24 tuổi, cùng ngụ phường Bình Phước) khai nhận các hóa chất, nguyên liệu, tem nhãn, vỏ hộp nước hoa… đều được mua trên mạng xã hội.

Sau đó, các chai nước hoa sẽ được dán nhãn mác lên thân chai, vỏ hộp có in giả xuất xứ “Made in Dubai (UAE)”, mã vạch… và bán ra thị trường.

Công an xác định, tổng số hàng hóa những người này đã bán ra thị trường có trị giá khoảng 50 tỉ đồng, giúp nhóm thu lợi bất chính trên 10 tỉ đồng. Tháng 9-2024, Tuyết, Long và Tính đã cùng bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo cho các tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm nước hoa nêu trên của Hộ kinh doanh IVY PARFUM và Hộ kinh doanh IVY EMARAT biết và liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh - Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ: 1034, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai hoặc điều tra viên Phạm Hùng Anh, số điện thoại 0982.681.989 để trình báo, cung cấp tài liệu nhằm giải quyết theo quy định của pháp luật. Thời hạn để tiếp nhận trình báo của bị hại đến ngày 20-3-2026.