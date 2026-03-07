Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một số thương hiệu gas tăng giá bán

07-03-2026 - 17:25 PM | Thị trường

Theo giới kinh doanh, giá gas trong nước có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới do giá gas thế giới đã tăng khoảng 26 USD/tấn.

Theo phản ánh của một số đại lý ở TPHCM, trong ba ngày qua các nhà cung cấp như Saigon Petro, Total Gaz, Petrovietnam hay Gia Định Gas chỉ giao hàng với số lượng hạn chế, khoảng 30% so với bình thường, khiến đại lý rơi vào tình trạng thiếu hàng để bán.

Ông N.V.L, đại diện một tổng đại lý gas tại xã Hưng Long (TPHCM), cho biết Công ty Sopet Gas One đã thông báo điều chỉnh tăng giá gas từ ngày 6-3 đến hết ngày 10-3. Theo đó, giá bán tăng 833 đồng/kg (đã bao gồm GTGT).

Theo ông, doanh nghiệp lý giải việc tăng giá do chi phí đầu vào như giá xăng dầu, tỉ giá và chi phí vận chuyển tăng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng lưu ý giá gas sau ngày 10-3 có thể tiếp tục biến động theo xu hướng thị trường.

Một đại lý gas tại phường Bình Trưng (TPHCM) cũng xác nhận nguồn cung từ các hãng giảm đáng kể. Theo đại lý này, các nhà cung cấp ưu tiên giao hàng cho đối tác lâu năm, trong khi nhiều khách hàng khác tạm thời chưa được cung cấp.

Nguồn cung cấp gas đang thiếu thụt

Do nguồn hàng hạn chế, lượng gas phân phối xuống các cửa hàng bán lẻ cũng giảm mạnh. Trước đây mỗi đại lý có thể nhận từ 30-50 bình loại 12kg mỗi ngày nhưng hiện chỉ còn khoảng 10-15 bình.

Không chỉ thiếu nguồn cung, mức chiết khấu dành cho các cửa hàng bán lẻ cũng giảm mạnh. Trước đây, cửa hàng được hưởng chiết khấu vài chục ngàn đồng mỗi bình 12kg nhưng hiện chỉ còn khoảng hơn 10.000 đồng. Nếu nguồn cung tiếp tục căng thẳng, mức chiết khấu có thể giảm xuống chỉ còn vài nghìn đồng mỗi bình.

Theo giới kinh doanh, giá gas trong nước có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới do giá gas thế giới đã tăng khoảng 26 USD/tấn. Đáng chú ý, chi phí vận chuyển cũng tăng mạnh, từ mức 80-90 USD/tấn trước đây lên gần 300 USD/tấn hiện nay.

Căng thẳng Trung Đông: Lộ diện loạt mặt hàng tiếp theo bước vào chu kỳ tăng giá sau dầu thô

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

