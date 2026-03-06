Ảnh minh họa

Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đang làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, buộc nhiều quốc gia tiêu thụ lớn phải nhanh chóng tìm kiếm nguồn thay thế. Trong bối cảnh đó, Nga cho biết sẵn sàng chuyển hướng khoảng 9,5 triệu thùng dầu thô sang Ấn Độ nhằm bù đắp sự gián đoạn nguồn cung từ khu vực Vịnh Ba Tư.

Theo nguồn tin trong ngành nói với Reuters, hiện có khoảng 9,5 triệu thùng dầu thô của Nga đang nằm trên các tàu neo đậu gần vùng biển Ấn Độ và có thể cập cảng trong vài tuần tới. Các lô hàng này được cho là có thể giúp các nhà máy lọc dầu Ấn Độ nhanh chóng giảm áp lực thiếu hụt trong ngắn hạn.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ – quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới đang đối mặt với mức dự trữ năng lượng khá thấp. Theo các nguồn tin trong ngành, lượng dự trữ dầu thô của nước này hiện chỉ đủ đáp ứng khoảng 25 ngày nhu cầu, trong khi tồn kho các sản phẩm tinh chế như dầu diesel, xăng và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cũng ở mức hạn chế.

Áp lực đối với nguồn cung năng lượng của Ấn Độ chủ yếu đến từ tình hình căng thẳng tại Trung Đông, nơi khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của nước này phải đi qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, tuyến đường này gần như không thể tiếp cận sau khi xung đột xảy ra.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ hiện chế biến khoảng 5,6 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Với mức tiêu thụ lớn như vậy, bất kỳ gián đoạn nào trong dòng chảy dầu từ Trung Đông cũng có thể tạo ra áp lực đáng kể đối với thị trường năng lượng trong nước. Một nguồn tin trong ngành cho biết Nga sẵn sàng hỗ trợ cung cấp tới 40% nhu cầu dầu thô của Ấn Độ nếu cần thiết.

Trong thời gian gần đây, nhập khẩu dầu Nga vào Ấn Độ từng giảm do New Delhi tìm cách hạn chế rủi ro từ các biện pháp thuế quan và sức ép chính trị từ Mỹ. Dữ liệu ngành cho thấy trong tháng 1, lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ giảm xuống còn khoảng 1,1 triệu thùng/ngày – mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022 – khiến thị phần của Moscow trong tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này giảm xuống còn 21,2%.

Tuy nhiên, xu hướng này đang có dấu hiệu đảo chiều. Theo các nguồn tin trong ngành, thị phần dầu Nga trong cơ cấu nhập khẩu của Ấn Độ đã tăng trở lại khoảng 30% trong tháng 2.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với các thương nhân cung cấp dầu Nga, song việc tăng nhập khẩu trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào định hướng của chính phủ, đặc biệt trong bối cảnh New Delhi vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với Washington.

Trong khi đó, Nga cũng cho biết sẵn sàng cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Ấn Độ khi nguồn cung từ Qatar – một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới bị gián đoạn do xung đột leo thang.

Theo Reuters﻿