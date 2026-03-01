Sạc xe điện nhanh như đổ xăng thành hiện thực: BYD vén màn pin ‘lưỡi dao’ sạc 0-97% mất đúng 9 phút, xây trạm sạc giống hệt cây xăng

Trạm sạc nhanh thế hệ mới của BYD.

BYD, nhà sản xuất xe năng lượng mới lớn nhất thế giới, vừa chính thức ra mắt công nghệ pin Blade thế hệ thứ hai và công nghệ sạc nhanh Flash Charging. Những cải tiến này giúp tăng mật độ năng lượng của pin và giảm đáng kể thời gian sạc, ngay cả trong điều kiện cực lạnh.

Điểm mấu chốt của công nghệ mới là tốc độ sạc chưa từng có. Pin Blade thế hệ thứ hai có thể sạc từ 10% đến 70% chỉ trong 5 phút, và từ 10% đến 97% trong 9 phút. Ấn tượng hơn nữa, ngay cả trong điều kiện dưới 0 độ C, hệ thống vẫn duy trì hiệu suất đáng kể: sạc từ 20% đến 97% mất 12 phút ở -20°C, và cũng mất 12 phút ở -30°C. Nếu sử dụng các trạm sạc tiêu chuẩn, pin Blade thế hệ thứ hai vẫn sạc nhanh hơn 30%-50% so với pin xe điện thông thường.

Ngoài tốc độ, pin Blade thế hệ thứ hai còn tự hào với một số cải tiến đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Pin mới đạt mật độ năng lượng cao hơn 5%, hứa hẹn tuổi thọ dài hơn và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt hơn. Để chứng minh khả năng của mình, chiếc Denza Z9GT được trang bị pin mới đạt được phạm vi hoạt động 1.036 km chỉ với một lần sạc.

Thời gian sạc 0-97% của một số mẫu xe BYD sử dụng pin Blade thế hệ thứ 2 và trạm sạc Fash Charging mới.

Để hỗ trợ công nghệ mới này, BYD đang triển khai thế hệ trạm sạc nhanh Flash Charging mới. Các trạm này có thiết kế hình chữ T sáng tạo, giúp súng sạc dễ tiếp cận và thuận tiện hơn. Bản thân súng sạc nhỏ gọn hơn và được trang bị khả năng chống nước chuyên dụng.

Hệ thống ray trượt phía trên cho phép sạc từ khoảng cách xa hơn, trong khi thiết kế tổng thể giúp giảm diện tích chiếm dụng của cơ sở hạ tầng sạc. Mỗi súng sạc cung cấp công suất tối đa 1.500 kW và hoạt động ở điện áp cao 1.000V, đảm bảo sạc nhanh ngay cả trong điều kiện cực lạnh.

Cùng với pin mới, BYD đã công bố kế hoạch thiết lập mạng lưới các trạm sạc nhanh Flash Charging chuyên dụng, với các xe tương thích được trang bị huy hiệu riêng ở đuôi xe để thể hiện khả năng sạc tiên tiến của chúng.

Biểu tượng sạc nhanh được gắn trên một số mẫu xe tương thích.

Tại buổi họp báo, CEO của BYD, ông Wang Chuanfu, giải thích rằng tốc độ sạc cao như vậy chắc chắn sẽ gây áp lực lên lưới điện. Do đó, công ty dự định hợp tác với các trạm sạc công cộng hiện có để tạo ra mô hình “trạm trong trạm”.

Theo cách tiếp cận này, các trạm sạc nhanh của BYD sẽ tận dụng mạng lưới sạc nhanh hiện có để nạp lại năng lượng cho pin lưu trữ của chúng. Chiến lược này cho phép BYD nhanh chóng triển khai mạng lưới sạc nhanh mà không gây thêm áp lực lên lưới điện.

Theo kế hoạch, BYD đặt mục tiêu thiết lập 20.000 trạm sạc nhanh trong năm nay tại Trung Quốc, bao gồm 18.000 “trạm trong trạm”. Ông Wang Chuanfu cho biết việc lắp đặt “đơn giản như lắp đặt máy điều hòa”. Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, BYD đã hoàn thành 4.239 trạm sạc, dự kiến đi vào hoạt động bắt đầu từ ngày 6/3.

Hơn nữa, BYD dự định triển khai 2.000 trạm sạc nhanh trên đường cao tốc vào cuối năm nay, phủ sóng một phần ba khu vực dịch vụ, đảm bảo cứ mỗi 100 km có một trạm sạc nhanh BYD.