Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sạc xe điện nhanh như đổ xăng thành hiện thực: BYD vén màn pin ‘lưỡi dao’ sạc 0-97% mất đúng 9 phút, xây trạm sạc giống hệt cây xăng

06-03-2026 - 00:05 AM | Thị trường

Hãng đa nhanh chóng triển khai loại pin mới trên hàng loạt mẫu xe cùng hàng loạt trạm sạc nhanh, bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 6/3.

Sạc xe điện nhanh như đổ xăng thành hiện thực: BYD vén màn pin ‘lưỡi dao’ sạc 0-97% mất đúng 9 phút, xây trạm sạc giống hệt cây xăng- Ảnh 1.

Trạm sạc nhanh thế hệ mới của BYD.

BYD, nhà sản xuất xe năng lượng mới lớn nhất thế giới, vừa chính thức ra mắt công nghệ pin Blade thế hệ thứ hai và công nghệ sạc nhanh Flash Charging. Những cải tiến này giúp tăng mật độ năng lượng của pin và giảm đáng kể thời gian sạc, ngay cả trong điều kiện cực lạnh.

Điểm mấu chốt của công nghệ mới là tốc độ sạc chưa từng có. Pin Blade thế hệ thứ hai có thể sạc từ 10% đến 70% chỉ trong 5 phút, và từ 10% đến 97% trong 9 phút. Ấn tượng hơn nữa, ngay cả trong điều kiện dưới 0 độ C, hệ thống vẫn duy trì hiệu suất đáng kể: sạc từ 20% đến 97% mất 12 phút ở -20°C, và cũng mất 12 phút ở -30°C. Nếu sử dụng các trạm sạc tiêu chuẩn, pin Blade thế hệ thứ hai vẫn sạc nhanh hơn 30%-50% so với pin xe điện thông thường.

Ngoài tốc độ, pin Blade thế hệ thứ hai còn tự hào với một số cải tiến đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Pin mới đạt mật độ năng lượng cao hơn 5%, hứa hẹn tuổi thọ dài hơn và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt hơn. Để chứng minh khả năng của mình, chiếc Denza Z9GT được trang bị pin mới đạt được phạm vi hoạt động 1.036 km chỉ với một lần sạc.

Sạc xe điện nhanh như đổ xăng thành hiện thực: BYD vén màn pin ‘lưỡi dao’ sạc 0-97% mất đúng 9 phút, xây trạm sạc giống hệt cây xăng- Ảnh 2.

Thời gian sạc 0-97% của một số mẫu xe BYD sử dụng pin Blade thế hệ thứ 2 và trạm sạc Fash Charging mới.

Để hỗ trợ công nghệ mới này, BYD đang triển khai thế hệ trạm sạc nhanh Flash Charging mới. Các trạm này có thiết kế hình chữ T sáng tạo, giúp súng sạc dễ tiếp cận và thuận tiện hơn. Bản thân súng sạc nhỏ gọn hơn và được trang bị khả năng chống nước chuyên dụng.

Hệ thống ray trượt phía trên cho phép sạc từ khoảng cách xa hơn, trong khi thiết kế tổng thể giúp giảm diện tích chiếm dụng của cơ sở hạ tầng sạc. Mỗi súng sạc cung cấp công suất tối đa 1.500 kW và hoạt động ở điện áp cao 1.000V, đảm bảo sạc nhanh ngay cả trong điều kiện cực lạnh.

Cùng với pin mới, BYD đã công bố kế hoạch thiết lập mạng lưới các trạm sạc nhanh Flash Charging chuyên dụng, với các xe tương thích được trang bị huy hiệu riêng ở đuôi xe để thể hiện khả năng sạc tiên tiến của chúng.

Sạc xe điện nhanh như đổ xăng thành hiện thực: BYD vén màn pin ‘lưỡi dao’ sạc 0-97% mất đúng 9 phút, xây trạm sạc giống hệt cây xăng- Ảnh 3.

Biểu tượng sạc nhanh được gắn trên một số mẫu xe tương thích.

Tại buổi họp báo, CEO của BYD, ông Wang Chuanfu, giải thích rằng tốc độ sạc cao như vậy chắc chắn sẽ gây áp lực lên lưới điện. Do đó, công ty dự định hợp tác với các trạm sạc công cộng hiện có để tạo ra mô hình “trạm trong trạm”.

Theo cách tiếp cận này, các trạm sạc nhanh của BYD sẽ tận dụng mạng lưới sạc nhanh hiện có để nạp lại năng lượng cho pin lưu trữ của chúng. Chiến lược này cho phép BYD nhanh chóng triển khai mạng lưới sạc nhanh mà không gây thêm áp lực lên lưới điện.

Theo kế hoạch, BYD đặt mục tiêu thiết lập 20.000 trạm sạc nhanh trong năm nay tại Trung Quốc, bao gồm 18.000 “trạm trong trạm”. Ông Wang Chuanfu cho biết việc lắp đặt “đơn giản như lắp đặt máy điều hòa”. Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, BYD đã hoàn thành 4.239 trạm sạc, dự kiến đi vào hoạt động bắt đầu từ ngày 6/3.

Hơn nữa, BYD dự định triển khai 2.000 trạm sạc nhanh trên đường cao tốc vào cuối năm nay, phủ sóng một phần ba khu vực dịch vụ, đảm bảo cứ mỗi 100 km có một trạm sạc nhanh BYD.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căng thẳng Trung Đông: Ai đang cung cấp dầu thô, khí hóa lỏng lớn nhất cho Việt Nam?

Căng thẳng Trung Đông: Ai đang cung cấp dầu thô, khí hóa lỏng lớn nhất cho Việt Nam? Nổi bật

Sống đủ lâu để chứng kiến ngày Honda 'ngược sóng': Nhập xe điện từ Trung Quốc về bán cho người Nhật

Sống đủ lâu để chứng kiến ngày Honda 'ngược sóng': Nhập xe điện từ Trung Quốc về bán cho người Nhật Nổi bật

Cuộc đua thị phần tháng 3: Omoda đối đầu Mitsubishi, Honda bằng mức ưu đãi gần trăm triệu

Cuộc đua thị phần tháng 3: Omoda đối đầu Mitsubishi, Honda bằng mức ưu đãi gần trăm triệu

21:34 , 05/03/2026
Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippines đồng loạt nhận tin buồn từ Iran, riêng một nước ĐNÁ đón tin vui

Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippines đồng loạt nhận tin buồn từ Iran, riêng một nước ĐNÁ đón tin vui

21:05 , 05/03/2026
Che giấu doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng, giám đốc kinh doanh vàng bị khởi tố

Che giấu doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng, giám đốc kinh doanh vàng bị khởi tố

20:36 , 05/03/2026
Ít ai ngờ sản vật quen thuộc của nông dân Việt lại xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu với doanh thu gần 20 tỷ/năm

Ít ai ngờ sản vật quen thuộc của nông dân Việt lại xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu với doanh thu gần 20 tỷ/năm

20:21 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên