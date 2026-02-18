BYD ra mắt xe điện phục vụ thị trường gọi xe, một lần sạc đi 605 km

Ảnh minh họa

Tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD vừa công bố hình ảnh chính thức của mẫu sedan thuần điện Linghui e9 – sản phẩm đầu tiên mang thương hiệu con Linghui, hướng tới phân khúc vận tải công cộng và dịch vụ gọi xe. Mẫu xe gây chú ý khi sở hữu phạm vi hoạt động tối đa lên tới 605 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Linghui là thương hiệu con mới được BYD chính thức ra mắt ngày 2/2 năm nay, với định hướng định nghĩa lại phương thức di chuyển thông qua đổi mới công nghệ. Không tập trung vào khách hàng cá nhân như các dòng xe BYD quen thuộc, Linghui được xây dựng để phục vụ thị trường B2B, bao gồm taxi, dịch vụ gọi xe công nghệ, doanh nghiệp cho thuê xe và xe phục vụ cơ quan chính phủ.

Theo thông tin đã được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố, ngoài Linghui e9, danh mục sản phẩm của hãng còn có ba mẫu xe khác gồm Linghui e5, Linghui e7 và Linghui M9. Trong đó, dòng “e” là các mẫu xe điện thuần túy, còn M9 là mẫu hybrid cắm điện duy nhất trong dải sản phẩm hiện tại.

Về thiết kế, Linghui e9 thừa hưởng nhiều đường nét từ mẫu sedan BYD Han thế hệ trước. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, họa tiết chấm ma trận mạ crôm, kết hợp cụm đèn pha tách rời sắc nét. Logo Linghui được đặt phía trên viền crôm trung tâm, tạo điểm nhấn nhận diện thương hiệu. Hai bên thân xe sử dụng tay nắm cửa truyền thống thay vì dạng ẩn, đi cùng bộ vành hợp kim màu đen. Xe cung cấp hai tùy chọn lốp gồm 245/50 R18 và 245/45 R19.

Ở phía sau, Linghui e9 trang bị cụm đèn hậu liền mạch chạy ngang thân xe, xu hướng thiết kế phổ biến trên các mẫu sedan điện hiện nay. Cản sau tích hợp các dải phản quang màu đỏ ở hai bên. Dòng chữ “Linghui EV” đặt ở trung tâm cửa hậu, trong khi ký hiệu “e9” xuất hiện tại góc dưới bên phải.

Về kích thước, mẫu sedan điện này có chiều dài 4.995 mm, chiều rộng 1.910 mm (hoặc 1.940 mm tùy cấu hình), chiều cao 1.495 mm và trục cơ sở đạt 2.920 mm. Thông số này cho thấy e9 thuộc phân khúc sedan cỡ trung – cận cao cấp, đủ không gian để đáp ứng nhu cầu vận hành liên tục trong dịch vụ taxi và gọi xe công nghệ.

Linghui e9 sử dụng một mô-tơ điện đặt phía trước, cung cấp hai mức công suất tối đa 135 kW (181 mã lực) hoặc 150 kW (201 mã lực). Xe được trang bị bộ pin lithium sắt photphat (LFP) Blade – công nghệ pin đặc trưng của BYD, vốn nổi tiếng với độ an toàn cao và tuổi thọ dài.

Hai tùy chọn dung lượng pin gồm 60,5 kWh và 64,315 kWh, tương ứng phạm vi hoạt động 535 km và 605 km theo tiêu chuẩn CLTC. Với quãng đường di chuyển vượt mốc 600 km, Linghui e9 được định vị là giải pháp tối ưu cho các đơn vị vận tải cần xe điện có khả năng hoạt động dài ngày, giảm thiểu thời gian sạc và tối đa hóa hiệu suất khai thác.

Việc BYD tách riêng thương hiệu Linghui cho thấy chiến lược rõ ràng trong việc chuyên biệt hóa sản phẩm theo từng phân khúc khách hàng. Trong bối cảnh thị trường xe điện Trung Quốc cạnh tranh ngày càng gay gắt, hướng đi tập trung vào đội xe thương mại và vận tải công cộng có thể giúp tập đoàn này mở rộng thêm dư địa tăng trưởng, đồng thời củng cố vị thế trong lĩnh vực xe điện quy mô lớn.

Theo CNC﻿