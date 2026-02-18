Ảnh minh họa

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tháng 1/2026, nước ta đã xuất khẩu thành công 1.014 tấn hoa hồi, đạt kim ngạch 4,2 triệu USD. Như vậy, so với tháng 12/2025, lượng xuất khẩu giảm 23,8%; so với cùng kỳ tháng 1/2025 giảm 22,1%. Đây là mức giảm tương đối mạnh khi những tháng cuối năm 2025 duy trì nhịp xuất khẩu trên 1.300 tấn.

Trong cơ cấu doanh nghiệp, Rừng Xanh T & K tiếp tục dẫn đầu với 161 tấn, tiếp đến là Prosi Thăng Long đạt 149 tấn và Lâm Sơn Hà Spices đạt 117 tấn. Khối doanh nghiệp ngoài VPSA xuất khẩu 302 tấn, giảm 42,4% so với tháng trước, chiếm 29,8% thị phần.

Về thị trường, châu Á vẫn là khu vực tiêu thụ chủ lực với 841 tấn, chiếm 82,9% tổng lượng xuất khẩu. Riêng Ấn Độ đạt 640 tấn, tương đương 63,1% thị phần. Thái Lan dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng 271,4% so với tháng trước, đạt 26 tấn. Tiếp đến là Philippines tăng 150% (đạt 5 tấn); Myanmar và Malaysia cùng tăng 100% (lần lượt là 15 tấn và 4 tấn); Singapore tăng 45,5% (đạt 16 tấn).

Tại châu Âu, xuất khẩu đạt 62 tấn, chiếm 6,1%, trong đó Đức nổi lên với 34 tấn. Khu vực châu Mỹ đạt 94 tấn, giảm 55,5% so với tháng trước.

Trước đó năm 2025, xuất khẩu hoa hồi đạt 14.307 tấn, kim ngạch 58,7 triệu USD. So với năm 2024, lượng xuất khẩu tăng 2,2%, tuy nhiên kim ngạch giảm 8,0%.

Diễn biến đầu năm 2026 cho thấy, thị trường xuất khẩu hoa hồi đang trong giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, song nhu cầu tại các thị trường lớn vẫn duy trì tỷ trọng cao, tạo dư địa cho phục hồi trong các tháng tới.

Hồi, hay còn gọi là đại hồi, là một trong số ít loại cây lấy quả mà không nhiều quốc gia trên thế giới có điều kiện trồng với quy mô lớn. Tại Việt Nam, diện tích trồng hồi đến năm 2022 ước đạt khoảng 40.000 ha, tập trung chủ yếu ở Lạng Sơn và Cao Bằng, với sản lượng hàng năm hơn 16.000 tấn.

Quả hồi không chỉ là gia vị quen thuộc trong ẩm thực mà còn là nguyên liệu quan trọng cho ngành dược và sản xuất tinh dầu. Tinh dầu hồi được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm, hương liệu và một số chế phẩm y học, mang lại nguồn thu ổn định cho chuỗi giá trị.

Cây hồi có tuổi thọ dài, cho thu hoạch liên tục nhiều năm. Hệ rễ và tán cây giúp giữ đất, bảo vệ rừng đầu nguồn, đặc biệt tại các vùng đồi núi đá vôi. Theo các chuyên gia, việc phát triển vùng trồng tập trung, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu là hướng đi then chốt để nâng cao giá trị và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu thô.