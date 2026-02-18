Vì sao một hãng xe lại xây trung tâm an toàn khổng lồ và tự phóng vệ tinh?

An toàn đã trở thành một bài toán hệ thống, nối phần cứng, phần mềm và hạ tầng giao tiếp cùng quyết định mức độ tin cậy của phương tiện.

Trong bối cảnh đó, Geely đã chọn một chiến lược khác biệt khi đầu tư vào "hạ tầng" phía sau những chiếc xe: một trung tâm kiểm nghiệm an toàn quy mô lớn nhất thế giới và một chòm vệ tinh quỹ đạo thấp trên không gian. Hai mảnh ghép tưởng như rời rạc này thực chất nằm lại đồng nhất trong một tư duy: xây nền móng để xe ô tô có thể vận hành an toàn và ổn định.

Trung tâm an toàn, nơi chuẩn hóa rủi ro bằng dữ liệu

Cuối năm 2025, Geely đưa vào vận hành Trung tâm kiểm nghiệm an toàn tại Ninh Ba, một tổ hợp thử nghiệm được nhiều chuyên gia mô tả là "siêu phòng thí nghiệm cho xe điện và xe thông minh". Không giống các cơ sở thử nghiệm truyền thống chỉ tập trung vào va chạm cơ học, trung tâm này được thiết kế để kiểm nghiệm nhiều loại an toàn khác nhau: va chạm, pin xe điện, khí hậu khắc nghiệt và hệ thống hỗ trợ lái.

Về quy mô, đây là cơ sở kiểm nghiệm lớn nhất thế giới trong lĩnh vực ô tô, với diện tích phòng thí nghiệm lên tới 81.930,745 m², theo thông tin Geely công bố. Đặc biệt, đường thử va chạm trong nhà dài 293,39 mét đã được Guinness World Records công nhận là dài nhất thế giới (14/11/2025). Bên cạnh đó, khu vực thử va chạm với góc tùy biến từ 0 -180 độ có diện tích 12.709 m², cũng lập kỷ lục Guinness về quy mô, cho phép mô phỏng những tình huống tai nạn phức tạp hơn nhiều so với các bài test chuẩn hóa thông thường.

Các mẫu xe của Geely được thử thách trong nhiều kịch bản thời tiết và môi trường khác nhau trước khi thương mại hóa.

Không chỉ dừng ở va chạm, trung tâm còn sở hữu hầm gió mô phỏng khí hậu và độ cao lớn nhất thế giới (28.536 m²), có thể tái hiện các điều kiện mưa, tuyết, bức xạ mặt trời và gió mạnh lên tới 250 km/h. Điều này rất quan trọng đối với xe ô tô, đặc biệt là xe điện, vốn nhạy cảm với nhiệt độ môi trường và điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Theo Reuters, Geely đã đầu tư khoảng 282 triệu USD (tương đương 2 tỷ Nhân dân Tệ) cho cơ sở này, với trọng tâm đặc biệt vào kiểm thử an toàn pin và hệ thống ADAS. Đây là hai lĩnh vực nóng nhất hiện nay: một bên liên quan đến rủi ro cháy nổ của xe điện, bên kia liên quan đến độ tin cậy của phần mềm điều khiển và cảm biến.

Các hình nộm chuyên dụng, dùng trong quá trình test xe của Geely.

Điểm đáng chú ý là cách Geely sử dụng trung tâm này. Họ không chỉ thử nghiệm để đạt chứng nhận, mà còn xây dựng một kho dữ liệu an toàn khổng lồ phục vụ việc đào tạo thuật toán, tối ưu thiết kế và cải thiện phần mềm theo thời gian. Nói cách khác, trung tâm không chỉ là nơi kiểm tra xe, mà là nơi kiểm nghiệm các rủi ro để làm xe tốt hơn.

Vệ tinh quỹ đạo thấp, hạ tầng cho kết nối và định vị

Nếu trung tâm an toàn là nền móng vật lý, thì chòm vệ tinh của Geely, triển khai thông qua nhánh Geespace, là hạ tầng số và không gian. Từ năm 2022, Geely bắt đầu xây dựng "Future Mobility Constellation", một mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp chuyên phục vụ giao thông thông minh và hệ sinh thái di chuyển.

Tháng 6/2022, Geely phóng 9 vệ tinh đầu tiên, đặt viên gạch khởi đầu cho chiến lược dài hạn này. Đến tháng 9/2025, hãng tiếp tục đưa 11 vệ tinh mới lên quỹ đạo bằng tên lửa Smart Dragon-3 từ Sơn Đông, nâng tổng số vệ tinh đang vận hành lên 41 chiếc. Hệ thống GEESATCOM hiện cung cấp vùng phủ sóng IoT toàn cầu, đạt tỷ lệ truyền dữ liệu thành công 99,15% và đã thiết lập quan hệ đối tác tại hơn 20 quốc gia. Công nghệ định vị chính xác cao dựa trên vệ tinh của Geely cũng từng được giới thiệu tại Thế vận hội Thế giới 2025 ở Thành Đô, cho thấy mục tiêu ứng dụng thực tiễn chứ không chỉ thử nghiệm.

Geespace hiện đã thương mại hóa thành công chip truyền thông vệ tinh độc quyền và các mô-đun định vị có độ chính xác cao.

Vậy vì sao một hãng ô tô lại cần vệ tinh riêng? Câu trả lời không nằm ở việc "mang Internet lên không gian", mà ở ba giá trị cốt lõi gắn trực tiếp với an toàn và trải nghiệm người dùng.

Thứ nhất, định vị chính xác cao. GPS thông thường có sai số vài mét, đủ cho dẫn đường, nhưng chưa đủ cho các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao. Hạ tầng vệ tinh chuyên dụng giúp xe xác định vị trí chính xác hơn, hỗ trợ nhận diện làn đường, vị trí trên cầu, trong hầm hay tại các nút giao phức tạp, vốn là những yếu tố rất quan trọng với ADAS.

Thứ hai, độ ổn định kết nối cho OTA và dữ liệu thời gian thực. Xe hiện đại liên tục trao đổi dữ liệu về bản đồ, giao thông, chẩn đoán lỗi và cập nhật phần mềm. Ở những khu vực tín hiệu mặt đất yếu hoặc gián đoạn, kết nối vệ tinh giúp giảm rủi ro "đứt gãy dữ liệu", qua đó nâng cao độ tin cậy vận hành.

Thứ ba, đây là nền tảng cho giao thông thông minh tương lai. Geely không chỉ hướng tới phục vụ xe cá nhân mà còn mở rộng sang logistics, quản lý đội xe, bản đồ thời gian thực và các mô hình kết nối V2X (xe - hạ tầng - vệ tinh).

Đáng chú ý, Geely không chỉ phóng vệ tinh đơn lẻ mà còn đầu tư vào năng lực sản xuất vệ tinh ở quy mô công nghiệp, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây là chiến lược dài hạn, có tính hệ thống, chứ không phải dự án mang tính trình diễn công nghệ.

Nhìn riêng lẻ, trung tâm an toàn và chòm vệ tinh có thể giống hai dự án độc lập. Nhưng khi đặt vào bức tranh tổng thể, chúng bổ trợ cho nhau để tạo nên khái niệm "an toàn hệ thống".

Trung tâm kiểm nghiệm tạo ra dữ liệu về cách xe phản ứng trước rủi ro vật lý và điều kiện khắc nghiệt. Vệ tinh tạo ra hạ tầng kết nối và định vị để các tính năng thông minh vận hành ổn định trong đời sống thực. Một bên trả lời câu hỏi "xe chịu được điều gì", bên kia trả lời "xe biết mình đang ở đâu và kết nối ra sao".

Hai tầng này kết hợp tạo thành một vòng lặp: thử nghiệm - thu thập dữ liệu - cải thiện phần mềm - triển khai ngoài đời thực - tiếp tục thu thập dữ liệu để tối ưu. Đây là mô hình mà chỉ những hãng có tầm nhìn dài hạn về hạ tầng mới theo đuổi, tương tự cách Tesla xây dựng mạng lưới sạc riêng để hỗ trợ hệ sinh thái xe điện của mình.

Từ trung tâm an toàn khổng lồ ở Ninh Ba đến chòm vệ tinh quỹ đạo thấp, Geely đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: tương lai của an toàn ô tô không chỉ nằm trong chiếc xe, mà nằm ở cả hệ thống phía sau nó.

Trong cuộc đua xe thông minh, lợi thế không chỉ đến từ động cơ mạnh hay pin lớn, mà từ năng lực kiểm chứng, dữ liệu và kết nối trên quy mô toàn cầu. Geely đã chọn cách chơi dài hơi: xây nền móng hạ tầng trước, rồi để sản phẩm hưởng lợi từ nền móng đó.

Đó là cách họ định hình "an toàn mới" cho kỷ nguyên xe thông minh, từ mặt đất lên quỹ đạo thấp của Trái Đất.