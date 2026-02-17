4 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

Thị trường smartphone cũ đầu năm ghi nhận sức mua tăng mạnh ở phân khúc cao cấp, khi nhiều mẫu iPhone đời mới liên tục được điều chỉnh giá. Với mức chi phí thấp hơn đáng kể so với máy mới, người dùng vẫn có thể tiếp cận những thiết bị cấu hình mạnh, camera cao cấp và thời gian hỗ trợ phần mềm dài. Dưới đây là 4 mẫu iPhone cũ đáng cân nhắc ở từng tầm giá.

iPhone 16 Pro Max cũ: Lựa chọn cao cấp nhất, giá từ 25 triệu đồng

Ở nhóm trên 25 triệu đồng, iPhone 16 Pro Max cũ hiện là lựa chọn nổi bật nhất. Đây là mẫu flagship mới nhất của Apple, sở hữu khung viền titan thế hệ mới giúp máy nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ bền cao.

iPhone 16 Pro Max cũ

Thiết bị được trang bị màn hình OLED 6,9 inch, tần số quét 120Hz cho trải nghiệm hiển thị mượt mà. Hệ thống camera gồm cảm biến chính 48MP và ống kính tele zoom quang 5x, phù hợp với nhu cầu chụp ảnh, quay video chất lượng cao và sáng tạo nội dung.

Bên trong là chip A18 Pro cùng viên pin dung lượng lớn, đủ sức xử lý các tác vụ nặng và duy trì hiệu năng ổn định trong nhiều năm.

iPhone 15 Pro Max cũ: Cân bằng giữa giá và hiệu năng, từ 20-25 triệu đồng

Ở tầm giá 20-25 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ vẫn giữ sức hút nhờ thiết kế titan cao cấp và hiệu năng mạnh mẽ.

iPhone 15 Pro Max cũ

Máy sở hữu màn hình OLED 6,7 inch, chất lượng hiển thị sắc nét. Cụm ba camera phía sau gồm cảm biến chính 48MP và ống kính tele tiềm vọng 5x cho khả năng zoom quang học linh hoạt.

Vi xử lý A17 Pro giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, chơi game và xử lý công việc hàng ngày.

iPhone 14 Pro Max cũ: Lựa chọn an toàn dưới 20 triệu đồng

Trong phân khúc dưới 20 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max cũ vẫn là phương án đáng chú ý. Thiết kế khung thép không gỉ tạo cảm giác chắc chắn, trong khi màn hình OLED 6,7 inch duy trì chất lượng hiển thị cao.

iPhone 14 Pro Max cũ

Camera chính 48MP cho ảnh chụp chi tiết, màu sắc trung thực. Chip A16 Bionic đảm bảo hiệu năng ổn định cho các tác vụ phổ biến, từ lướt web đến chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.

iPhone 15 cũ: Dưới 15 triệu đồng, phù hợp người dùng phổ thông

Ở mức giá dưới 15 triệu đồng, iPhone 15 cũ hướng đến người dùng ưu tiên sự gọn nhẹ và dễ sử dụng. Máy không sở hữu cụm ba camera như dòng Pro, nhưng cảm biến chính 48MP vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và quay video cơ bản.

iPhone 15 cũ

Thiết bị sử dụng chip A16 Bionic, đi kèm thời lượng pin ổn định, phù hợp cho người dùng muốn trải nghiệm thiết kế hiện đại mà không cần các tính năng chuyên sâu.

Tùy theo ngân sách và nhu cầu sử dụng, người dùng có thể lựa chọn từ dòng Pro Max cao cấp đến phiên bản tiêu chuẩn nhỏ gọn. Trong bối cảnh giá máy cũ liên tục điều chỉnh, đây được xem là thời điểm phù hợp để tiếp cận những mẫu iPhone hiệu năng mạnh với chi phí hợp lý.