CEO GSM flex nhẹ Lạc Hồng 900 LX bản ghi xám cực lạ, 'vibe' chủ tịch ngập tràn: 'Tôi thay đổi để nhìn lực và trẻ trung hợp với độ tuổi 18+ của mình'

Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Văn Thanh, CEO Công ty Cổ phần GSM - đơn vị vận hành taxi điện Xanh SM, chia sẻ hình ảnh chiếc Lạc Hồng 900 LX được cá nhân hóa theo phong cách riêng. Thay vì giữ nguyên màu đen bóng nguyên bản, chiếc SUV được thay áo mới sang tông ghi xám, mang lại cảm giác hiện đại và trẻ trung hơn. “Lên màu này nhìn xe ngầu hơn”, vị CEO viết ngắn gọn.

CEO GSM bên cạnh chiếc Lạc Hồng 900 LX được cá nhân hóa màu ghi xám lạ mắt. Ảnh: FBNV

Không chỉ thay đổi lớp áo bên ngoài, bộ mâm và lốp cũng được nâng cấp. Xe sử dụng mâm đa chấu kép kích thước lớn hơn, các nan phay bóng kết hợp nền tối tạo hiệu ứng chiều sâu khi nhìn trực diện. Thiết kế mới giúp tổng thể chiếc SUV trở nên bề thế và sắc sảo hơn, thay vì thiên về sự trang trọng thuần chất như bản tiêu chuẩn.

Bên trong khoang lái, một số chi tiết cũng được tinh chỉnh. Các mảng ốp vân gỗ hàng ghế trước được chuyển sang tông đậm hơn, màu sắc trầm và hiện đại. Thảm sàn cùng các chi tiết vân gỗ ở hàng ghế thứ hai cũng được thay đổi đồng bộ, tạo cảm giác cao cấp nhưng tiết chế hơn so với phong cách nguyên bản.

“Chiếc xe này tôi thay đổi nhẹ màu bên ngoài, hạ một chút tone gỗ bên trong, thay mâm lớn hơn và cả lốp cho nhìn lực và trẻ trung để hợp với độ tuổi 18+ của mình”, ông Thanh chia sẻ trên trang cá nhân.

Vốn dĩ Lạc Hồng 900 LX đã là mẫu xe hiếm xuất hiện trên đường phố Việt Nam, nên phiên bản cá nhân hoá này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Được biết, ngoài mẫu SUV này, ông Thanh còn sở hữu nhiều mẫu xe điện khác như VF 5, VF 8 và VF 9.

Kể từ khi được giới thiệu, Lạc Hồng 900 LX luôn được cộng đồng mạng chú ý. Ảnh: FBNV

Từ đầu năm 2026, thị trường cũng râm ran thông tin về việc các đại lý bắt đầu nhận đặt cọc Lạc Hồng 900 LX bản tiêu chuẩn với giá dự kiến khoảng 5 tỷ đồng, thời gian bàn giao vào đầu năm 2026. Mức giá này tiệm cận Lexus RX 500h F Sport Performance đang niêm yết 4,94 tỷ đồng.

Một số tư vấn bán hàng cho biết xe có thể được áp dụng ưu đãi vài trăm triệu đồng. Có đại lý tại Hà Nội công bố mức giảm khoảng 4% trên giá niêm yết (tương đương 200 triệu đồng), kèm các điều kiện như hạng VinClub, tích điểm VPoint hoặc đổi xe xăng sang xe điện.

Hiện hãng chưa đưa ra xác nhận chính thức về thời điểm mở bán, song việc mẫu xe liên tục xuất hiện tại các sự kiện truyền thông gần đây cho thấy ngày ra mắt thương mại có thể không còn xa. Với mức giá dự kiến 5 tỷ đồng, Lạc Hồng 900 LX được đặt vào nhóm SUV cao cấp trong nước, cao hơn mức 4,6 tỷ đồng từng được công bố cho VinFast President trước đây.

Lạc Hồng 900 LX bản tiêu chuẩn có giá dự kiến khoảng 5 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Bên cạnh bản tiêu chuẩn, Lạc Hồng 900 LX còn được giới thiệu với biến thể chống đạn. Thông tin chi tiết về phiên bản này chưa được công bố rộng rãi, song giới tư vấn bán hàng cho rằng giá dự kiến có thể tiệm cận các mẫu sedan siêu sang nhập khẩu.

Ông Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1992, hiện là CEO Công ty Cổ phần GSM - đơn vị vận hành taxi điện Xanh SM. Trước đó, ông từng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc VinBus và được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia năm 2022 và là một trong những lãnh đạo trẻ nổi bật trong hệ sinh thái VinGroup.