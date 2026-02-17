Nói thật là, iPhone giá rẻ chỉ cần màn hình 90Hz là người dùng vui, Apple cũng khỏi lo "dẫm" lên dòng cao cấp

iPhone 17e lại 60Hz, câu chuyện cũ lặp lại

Tin đồn gần đây cho rằng iPhone 17e nhiều khả năng vẫn sử dụng màn hình 60Hz. Nếu điều này thành sự thật, đây sẽ là lần lặp lại một kịch bản quen thuộc. Dòng máy giá thấp hơn dự kiến tiếp tục bị giữ ở mức tần số quét cơ bản, dù mới đây, việc đưa màn hình 120Hz lên dòng iPhone 17 thường đã được đánh giá cực kì cao.

Nguồn tin mới nhất khẳng định iPhone 17e vẫn sẽ dùng màn hình 60Hz - điều có thể gây thất vọng với rất nhiều người dùng.

Xét ở góc độ kinh doanh, đây là nước đi dễ hiểu. Apple cần ranh giới rõ ràng giữa các phân khúc để bảo vệ biên lợi nhuận và giữ sức hút cho các dòng máy cao cấp hơn. Nhưng xét ở góc độ trải nghiệm, năm 2026 mà còn dùng 60Hz, rất khó khiến người dùng tránh khỏi cảm giác bị xem thường. Thị trường Android tầm trung từ 6 - 8 triệu đồng đã phổ cập 90Hz, thậm chí 120Hz từ nhiều năm trước. Giữ 60Hz lúc này không còn là tiết kiệm, mà giống như cố tình kìm hãm.

Apple thường được bênh vực bằng lập luận tối ưu phần mềm tốt nên 60Hz vẫn mượt. Điều đó đúng ở mức độ nhất định. Việc tối ưu phần mềm không thể thay thế phần cứng thực sự. Khi cuộn mạng xã hội, chuyển ứng dụng hay xem hiệu ứng của chính nền tảng iOS, sự khác biệt giữa 60Hz và tần số cao hơn là điều có thể nhận ra bằng mắt thường.

90Hz là đủ để thay đổi cảm nhận

Điểm đáng nói là người dùng đâu có đòi hỏi 120Hz trên bản giá rẻ. 90Hz mới là mức hợp lý để không làm sản phẩm tăng giá quá nhiều.

90Hz tạo ra khác biệt rõ rệt so với 60Hz trong các thao tác cuộn và chuyển cảnh. Mọi thứ trở nên liền mạch hơn, phản hồi thị giác tự nhiên hơn. Nhưng, nó vẫn không đạt đến độ mượt và linh hoạt của 120Hz ProMotion, đặc biệt khi chơi game tốc độ cao hay xử lý các nội dung chuyển động nhanh.

Minh họa cho độ mượt giữa 3 mức tần số quét.

Nói cách khác, 90Hz giúp nâng cấp trải nghiệm cơ bản mà vẫn giữ khoảng cách an toàn với dòng Pro. Apple không cần phải lo chuyện tự “dẫm” lên sản phẩm cao cấp của mình. Dòng Pro vẫn còn LTPO, 120Hz thích ứng, độ sáng cao hơn, camera tốt hơn và nhiều yếu tố khác để tạo khác biệt.

Vậy nên câu hỏi đặt ra là vì sao Apple không chọn mức trung gian này. Công nghệ 90Hz hiện tại không còn đắt đỏ. Nó không phải thứ xa xỉ để phải giữ độc quyền cho flagship.

Giữ 60Hz đang làm bản giá rẻ kém hấp dẫn hơn mức cần thiết

Chiến lược phân tầng của Apple vốn rất chặt chẽ. Từ thiết kế, vật liệu, camera cho tới màn hình, mọi thứ đều được tính toán để tạo ra khoảng cách. Nhưng có ranh giới giữa phân cấp hợp lý và cắt giảm quá tay.

Tần số quét là thông số dễ thấy, dễ so sánh và dễ bị đem ra bàn luận. Trong bối cảnh người dùng ngày càng nhạy cảm với cấu hình, việc tiếp tục duy trì 60Hz trên iPhone giá thấp khiến sản phẩm bị gắn mác “lỗi thời” trên truyền thông và mạng xã hội. Điều này có thể không ảnh hưởng nhiều đến doanh số toàn cầu, nhưng chắc chắn ảnh hưởng đến cách người ta nhìn nhận sản phẩm.

Cũng như iPhone 17, việc nâng cấp tần số quét không phải bắt buộc, nhưng chắc chắn cũng khiến 17e trở nên hấp dẫn hơn hẳn trong mắt người dùng.

Nếu Apple nâng iPhone giá rẻ lên 90Hz, họ vừa có thể cải thiện hình ảnh, vừa khiến người dùng cảm thấy mình được tôn trọng hơn. 120Hz vẫn là đặc quyền của Pro. Khoảng cách vẫn tồn tại. Chỉ có cảm giác bị “giữ lại phía sau” là giảm đi.

Nói thật, 90Hz không biến iPhone giá rẻ thành flagship. Nhưng 60Hz trong năm 2026 thì đủ để người ta đặt câu hỏi. Và nếu iPhone 17e thật sự vẫn dừng ở 60Hz, đó không còn là câu chuyện kỹ thuật. Đó là lựa chọn chiến lược, và lựa chọn này hoàn toàn có thể bị xem là quá thận trọng.