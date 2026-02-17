Apple ấn định sự kiện đặc biệt ngày 4/3: Giới thiệu iPhone 17e, MacBook M5 và loạt sản phẩm mới?

Apple vừa chính thức công bố sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt vào ngày 4/3/2026 lúc 9 giờ sáng theo giờ miền Đông Mỹ. Khác với cách gọi quen thuộc trước đây, hãng sử dụng cụm từ "special Apple Experience" thay vì "Apple Event", cho thấy đây có thể là một hình thức tổ chức khác biệt so với các buổi keynote truyền thống.

Theo thông tin được chia sẻ, sự kiện sẽ diễn ra tại New York, Mỹ với sự tham dự của giới truyền thông. Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là tổ chức các buổi gặp gỡ báo chí riêng biệt tại Thượng Hải và London. Việc tổ chức đồng thời nhiều địa điểm cho thấy quy mô đáng chú ý của sự kiện lần này.

Hiện tại, Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt hàng loạt sản phẩm mới trong thời gian tới. Dù chưa rõ những thiết bị nào sẽ chính thức xuất hiện tại sự kiện ngày 4/3, nhưng theo các nguồn tin rò rỉ từ nhà báo Mark Gurman, danh sách sản phẩm sắp ra mắt bao gồm một mẫu MacBook giá thấp sử dụng chip A18 Pro, MacBook Air trang bị chip M5, các phiên bản MacBook Pro mới dùng chip M5 Pro và M5 Max, cùng với các mẫu màn hình Mac mới.

Ngoài nhóm sản phẩm Mac, Apple còn được cho là đang phát triển iPhone 17e, một mẫu iPad tiêu chuẩn sử dụng chip A18 và iPad Air mới dùng chip M4. Tuy nhiên, việc những thiết bị này có xuất hiện tại sự kiện ngày 4/3 hay không vẫn chưa được xác nhận.

Ở mảng phần mềm, Apple được kỳ vọng sẽ sớm phát hành bản beta đầu tiên của iOS 26.4. Bản cập nhật này được cho là sẽ mang đến một số tính năng Siri mới, trong đó có sự hỗ trợ của công nghệ Google Gemini.

Tính đến thời điểm hiện tại, Apple chưa công bố chi tiết nội dung chương trình hay danh sách sản phẩm cụ thể sẽ xuất hiện tại sự kiện. Tuy nhiên, việc hãng lựa chọn cách gọi "special Apple Experience" cùng với quy mô tổ chức tại nhiều thành phố lớn đang thu hút sự chú ý của giới công nghệ toàn cầu.

Sự kiện ngày 4/3 tới đây vì vậy được xem là một trong những cột mốc đáng chú ý đầu năm 2026 của Apple, đặc biệt trong bối cảnh hãng đang chuẩn bị bước sang thế hệ sản phẩm mới với nhiều thay đổi về phần cứng lẫn phần mềm.