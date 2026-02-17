Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mùng 1 Tết, giá vé máy bay từ TPHCM đi Hà Nội thấp bất ngờ

17-02-2026 - 09:10 AM | Thị trường

Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu năm mới xấp xỉ 120.000 lượt, trong đó khách đi từ TPHCM vẫn áp đảo.

Số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy trong ngày 17-2 (mùng 1 Tết), sân bay này dự kiến khai thác 819 chuyến bay với xấp xỉ 120.000 lượt hành khách.

Trong đó, tổng số chuyến bay từ nhà ga quốc nội là 259; khách đi từ nhà ga quốc nội hơn 40.000 lượt, áp đảo so với lượng khách từ các tỉnh, thành tới TPHCM.

Thực tế, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người vẫn chọn bay ngày mùng 1 Tết để về quê sum họp cùng gia đình. Giá vé máy bay nếu mua thời điểm này và khởi hành trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ thấp bất ngờ.

Các hãng hàng không Bamboo Airways, Sun PhuQuoc Airways, Vietjet, Vietnam Airlines đang còn mở bán rất nhiều chỗ trên đường bay từ TPHCM đi Hà Nội vào Mùng 1 Tết với giá từ 2,12 triệu đồng (đã gồm thuế, phí).

Cụ thể, Bamboo Airways mở bán giá thấp nhất là 2,12 triệu đồng; Sun PhuQuoc Airways giá từ 2,21 triệu đồng; Vietjet từ 2,33 triệu đồng; Vietnam Airlines và Vietravel Airlines khoảng từ 2,5 triệu đồng/chặng… Các mức giá vé này thấp hơn nhiều so với những ngày trước đó.

Vé máy bay Tết 2026 từ TPHCM đi Hà Nội giảm giá bất ngờ trong ngày mùng 1 Tết - Ảnh 2.

Đường bay từ TPHCM đi Hà Nội ngày mùng 1 Tết đang được các hãng mở bán với giá thấp hơn nhiều so với những ngày trước đó

Trong những ngày tiếp theo, nếu khách bay từ TPHCM đi Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung, giá vé máy bay tiếp tục giảm về dưới mốc 2 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, sau Tết, nhu cầu trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam để làm việc, học tập, đi du lịch… sẽ đẩy giá vé máy bay lên cao.

Thực tế, vé máy bay chặng từ Hà Nội vào TPHCM vào các mùng 4, 5, 6, 7 đều không còn loại giá thấp. Giá thấp nhất cho chặng này sau Tết lên tới 8,86 triệu đồng/chặng (Vietjet) hoặc vé hạng thương gia từ 9,8 triệu đồng (Vietnam Airlines).

Theo Vietnam Airlines, dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đi lại tăng mạnh, lưu lượng hành khách và chuyến bay tại các sân bay trên cả nước đều gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã chủ động xây dựng kế hoạch khai thác cao điểm, tăng cường nguồn lực, bổ sung chuyến bay và phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong dây chuyền phục vụ nhằm bảo đảm khai thác an toàn, thông suốt.

Vé máy bay Tết 2026 từ TPHCM đi Hà Nội giảm giá bất ngờ trong ngày mùng 1 Tết - Ảnh 3.

Giá vé ngày mùng 1 Tết thấp nhất từ 2,12 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình tối 16-1

Để tiết kiệm thời gian và giảm áp lực tại sân bay dịp cao điểm, các hãng khuyến nghị hành khách cập nhật thông tin chuyến bay, đến sân bay sớm hơn thường lệ, đặc biệt với các chuyến sáng sớm hoặc đêm muộn và ưu tiên làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk trong 24 giờ trước giờ khởi hành.

Trưa 29 tháng Chạp, vé máy bay Tết từ TPHCM đi Hà Nội giảm mạnh

Theo Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam hướng mốc 1.000 tỷ USD: Ngành nào sẽ dẫn sóng năm 2026?

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam hướng mốc 1.000 tỷ USD: Ngành nào sẽ dẫn sóng năm 2026? Nổi bật

Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là quốc gia tăng dự trữ vàng nhiều nhất trong 5 năm qua - gần 360 tấn mới nhập kho

Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là quốc gia tăng dự trữ vàng nhiều nhất trong 5 năm qua - gần 360 tấn mới nhập kho Nổi bật

Giá cà phê hôm nay 17-2: Tăng giảm ra sao trong ngày mùng 1 Tết?

Giá cà phê hôm nay 17-2: Tăng giảm ra sao trong ngày mùng 1 Tết?

08:53 , 17/02/2026
Loạt xe đặc biệt thiết kế riêng cho năm Bính Ngọ

Loạt xe đặc biệt thiết kế riêng cho năm Bính Ngọ

07:31 , 17/02/2026
Rau củ được mùa, vì sao nông dân lại mất Tết?

Rau củ được mùa, vì sao nông dân lại mất Tết?

07:29 , 17/02/2026
Bộ Tài chính thông tin về giá cả thị trường Tết

Bộ Tài chính thông tin về giá cả thị trường Tết

20:54 , 16/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên