Giá cà phê hôm nay 17-2: Tăng giảm ra sao trong ngày mùng 1 Tết?

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 17-2 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng nhẹ ở kỳ hạn giao xa, tháng 7-2026 và tháng 9-2026, trong khi giảm ở kỳ hạn giao tháng 3-2026 và tháng 5-2026.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) chốt phiên tăng nhẹ dưới mức 0,5%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 5 USD/tấn, còn 3.795 USD/tấn; giá Arabica tăng 20 USD/tấn, lên 6.610 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước đứng ở trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với mức 97.800 đồng/kg.

Cà phê Robusta chín đỏ

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), tổng diện tích cà phê của Việt Nam khoảng 730.000 ha. Trong đó, 95% diện tích là cà phê Robusta, trồng chủ yếu ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Tổng sản lượng cà phê Việt Nam hằng năm đạt 1,8 – 2 triệu tấn, đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Brazil, chiếm khoảng 18% tổng sản lượng cà phê toàn cầu.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu Robusta, dẫn đầu thế giới với thị phần lên đến 43%.