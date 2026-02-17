Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 17-2: Tăng giảm ra sao trong ngày mùng 1 Tết?

17-02-2026 - 08:53 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay tăng giảm không đồng nhất giữa các kỳ hạn trên sàn quốc tế, khi vựa cà phê thế giới là Việt Nam đang nghỉ Tết

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 17-2 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng nhẹ ở kỳ hạn giao xa, tháng 7-2026 và tháng 9-2026, trong khi giảm ở kỳ hạn giao tháng 3-2026 và tháng 5-2026.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) chốt phiên tăng nhẹ dưới mức 0,5%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 5 USD/tấn, còn 3.795 USD/tấn; giá Arabica tăng 20 USD/tấn, lên 6.610 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước đứng ở trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với mức 97.800 đồng/kg.

Cà phê Robusta chín đỏ

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), tổng diện tích cà phê của Việt Nam khoảng 730.000 ha. Trong đó, 95% diện tích là cà phê Robusta, trồng chủ yếu ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Tổng sản lượng cà phê Việt Nam hằng năm đạt 1,8 – 2 triệu tấn, đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Brazil, chiếm khoảng 18% tổng sản lượng cà phê toàn cầu.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu Robusta, dẫn đầu thế giới với thị phần lên đến 43%.

Giá cà phê hôm nay 16-2: Việt Nam là thị trường cung cấp thứ 3 cho Trung Quốc

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

