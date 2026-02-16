Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm hoàng kim của cà phê Việt Nam

16-02-2026 - 07:40 AM | Thị trường

(NLĐO) – Năm 2025, ngành cà phê Việt Nam đã thành công rực rỡ với giá trị xuất khẩu 9 tỉ USD, vượt gần 60% so với năm ngoái – một năm kỷ lục

Theo số liệu từ Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 1,59 triệu tấn cà phê, kim ngạch 9 tỉ USD, tăng 18% về lượng và tăng 59% về giá trị so với năm 2024.

Tăng gấp 3 lần năm 2021

Đây là kim ngạch xuất khẩu cà phê lớn nhất từ trước đến nay và tăng đến 3 lần so với năm 2021 – cột mốc đánh dấu thị trường cà phê bước vào chu kỳ tăng giá.

Trong đó xuất khẩu Robusta, mặt hàng chủ lực của Việt Nam, đạt 1,3 triệu tấn, kim ngạch 6,65 tỉ USD, tăng 18% về lượng và tăng 58% về giá trị so với năm 2024.

Tính ra, đơn giá bình quân xuất khẩu Robusta lên đến 5.115 USD/tấn, một con số "trong mơ" của nông dân trồng cà phê hàng chục năm qua.

Ông Đỗ Hà Nam nhận xét về niên vụ cà phê vừa qua.

Theo VICOFA, năm 2025, cà phê chế biến (chủ yếu rang xay và hòa tan) chiếm gần 16%, cho thấy nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đầu tư chế biến sâu.

Về thị trường, Việt Nam xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó thị trường châu Âu nhập khẩu khoảng 50% tổng sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam. Riêng 27 nước EU chiếm khoảng trên dưới 40% tổng lượng cà phê xuất khẩu.

Năm hoàng kim của cà phê Việt Nam- Ảnh 1.

Cà phê Việt Nam đã có một năm lên đỉnh

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2025 tăng trưởng ấn tượng và thiết lập kỷ lục mới. EU và Mỹ tiếp tục là hai thị trường chủ lực của cà phê Việt Nam, trong khi châu Á và châu Phi đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quy mô và đa dạng hóa thị trường.

Tại khu vực châu Á, xuất khẩu tới các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Ngoài ra, một số thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Campuchia cũng có nhu cầu ngày càng tăng đối với cà phê Việt Nam, đặc biệt là Robusta.

Còn nhiều việc cần làm

Những tín hiệu này cho thấy khu vực châu Á không chỉ là thị trường tiêu thụ khối lượng lớn, mà đang dần trở thành thị trường tiềm năng cho các sản phẩm cà phê có giá trị gia tăng.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tiếp tục khả quan nhờ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu ổn định và chính sách đa dạng nguồn cung từ các thị trường nhập khẩu.

Tuy nhiên, thị trường cũng đối mặt với nhiều thách thức khi rủi ro về thời tiết, áp lực chi phí sản xuất và các yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc ngày càng gia tăng.

Để giữ vững đà tăng trưởng và nâng cao hiệu quả xuất khẩu, ngành cà phê cần tập trung nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Dù ngành cà phê Việt Nam đã thành công rực rỡ năm qua nhưng vẫn chưa xứng với tiềm năng.

Năm hoàng kim của cà phê Việt Nam- Ảnh 2.

Cà phê đặc sản Việt Nam

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VICOFA, nhận xét số lượng cà phê chế biến sâu như: cà phê hòa tan, cà phê rang xay xuất khẩu còn rất thấp nên giá trị gia tăng mang lại của ngành cà phê Việt Nam vẫn chưa cao.

Nhiều thương hiệu như cà phê Việt như: Trung Nguyên, L'amant, K Coffee, Intimex, Simexco, King Coffee… phát triển mạnh trong những năm gần đây nhưng chưa tương xứng với tiềm năng là nước có sản lượng và số lượng xuất khẩu đứng thứ 2 trên thế giới.

Do đó, ngành cà phê Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để phát triển thương hiệu cà phê Việt cũng như Robusta Việt Nam.

Giá cà phê hôm nay 15-2: Thương hiệu Việt nhượng quyền chuỗi cà phê tại Campuchia

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Làm xe điện không dễ ăn, ai rồi cũng phải chuyển sang lĩnh vực tỷ USD này thôi

Làm xe điện không dễ ăn, ai rồi cũng phải chuyển sang lĩnh vực tỷ USD này thôi Nổi bật

Chuối xanh 28 Tết: Từ nửa triệu ‘rơi’ xuống 30.000 đồng vẫn ế

Chuối xanh 28 Tết: Từ nửa triệu ‘rơi’ xuống 30.000 đồng vẫn ế Nổi bật

Khoan sâu xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng hơn 500 triệu thùng

Khoan sâu xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng hơn 500 triệu thùng

05:30 , 16/02/2026
Bí ẩn dân chơi Việt chốt loạt xe khủng hàng chục tỷ sát Tết: Lamborghini đắt ngang 4 căn chung cư cao cấp, mô tô cũng cả tỷ đồng

Bí ẩn dân chơi Việt chốt loạt xe khủng hàng chục tỷ sát Tết: Lamborghini đắt ngang 4 căn chung cư cao cấp, mô tô cũng cả tỷ đồng

20:30 , 15/02/2026
Đế chế ‘giao đồ ăn’ Meituan định vào Việt Nam: Từ lãi thành lỗ 91.000 tỷ đồng ở quê nhà, cái giá của việc đốt tiền mua thị phần?

Đế chế ‘giao đồ ăn’ Meituan định vào Việt Nam: Từ lãi thành lỗ 91.000 tỷ đồng ở quê nhà, cái giá của việc đốt tiền mua thị phần?

18:48 , 15/02/2026
Mua thuốc đông y về uống liền ăn khỏe ngủ ngon, tăng cân nhanh, công an Việt Nam lập tức vào cuộc theo dõi

Mua thuốc đông y về uống liền ăn khỏe ngủ ngon, tăng cân nhanh, công an Việt Nam lập tức vào cuộc theo dõi

18:04 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên