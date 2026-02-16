Năm hoàng kim của cà phê Việt Nam

Theo số liệu từ Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 1,59 triệu tấn cà phê, kim ngạch 9 tỉ USD, tăng 18% về lượng và tăng 59% về giá trị so với năm 2024.

Tăng gấp 3 lần năm 2021

Đây là kim ngạch xuất khẩu cà phê lớn nhất từ trước đến nay và tăng đến 3 lần so với năm 2021 – cột mốc đánh dấu thị trường cà phê bước vào chu kỳ tăng giá.

Trong đó xuất khẩu Robusta, mặt hàng chủ lực của Việt Nam, đạt 1,3 triệu tấn, kim ngạch 6,65 tỉ USD, tăng 18% về lượng và tăng 58% về giá trị so với năm 2024.

Tính ra, đơn giá bình quân xuất khẩu Robusta lên đến 5.115 USD/tấn, một con số "trong mơ" của nông dân trồng cà phê hàng chục năm qua.

Ông Đỗ Hà Nam nhận xét về niên vụ cà phê vừa qua.

Theo VICOFA, năm 2025, cà phê chế biến (chủ yếu rang xay và hòa tan) chiếm gần 16%, cho thấy nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đầu tư chế biến sâu.

Về thị trường, Việt Nam xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó thị trường châu Âu nhập khẩu khoảng 50% tổng sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam. Riêng 27 nước EU chiếm khoảng trên dưới 40% tổng lượng cà phê xuất khẩu.

Cà phê Việt Nam đã có một năm lên đỉnh

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2025 tăng trưởng ấn tượng và thiết lập kỷ lục mới. EU và Mỹ tiếp tục là hai thị trường chủ lực của cà phê Việt Nam, trong khi châu Á và châu Phi đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quy mô và đa dạng hóa thị trường.

Tại khu vực châu Á, xuất khẩu tới các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Ngoài ra, một số thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Campuchia cũng có nhu cầu ngày càng tăng đối với cà phê Việt Nam, đặc biệt là Robusta.

Còn nhiều việc cần làm

Những tín hiệu này cho thấy khu vực châu Á không chỉ là thị trường tiêu thụ khối lượng lớn, mà đang dần trở thành thị trường tiềm năng cho các sản phẩm cà phê có giá trị gia tăng.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tiếp tục khả quan nhờ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu ổn định và chính sách đa dạng nguồn cung từ các thị trường nhập khẩu.

Tuy nhiên, thị trường cũng đối mặt với nhiều thách thức khi rủi ro về thời tiết, áp lực chi phí sản xuất và các yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc ngày càng gia tăng.

Để giữ vững đà tăng trưởng và nâng cao hiệu quả xuất khẩu, ngành cà phê cần tập trung nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Dù ngành cà phê Việt Nam đã thành công rực rỡ năm qua nhưng vẫn chưa xứng với tiềm năng.

Cà phê đặc sản Việt Nam

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VICOFA, nhận xét số lượng cà phê chế biến sâu như: cà phê hòa tan, cà phê rang xay xuất khẩu còn rất thấp nên giá trị gia tăng mang lại của ngành cà phê Việt Nam vẫn chưa cao.

Nhiều thương hiệu như cà phê Việt như: Trung Nguyên, L'amant, K Coffee, Intimex, Simexco, King Coffee… phát triển mạnh trong những năm gần đây nhưng chưa tương xứng với tiềm năng là nước có sản lượng và số lượng xuất khẩu đứng thứ 2 trên thế giới.

Do đó, ngành cà phê Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để phát triển thương hiệu cà phê Việt cũng như Robusta Việt Nam.