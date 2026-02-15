Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bí ẩn dân chơi Việt chốt loạt xe khủng hàng chục tỷ sát Tết: Lamborghini đắt ngang 4 căn chung cư cao cấp, mô tô cũng cả tỷ đồng

15-02-2026 - 20:30 PM | Thị trường

Lamborghini Revuelto, Porsche 911 Turbo S và Ducati Panigale V4 S là những chiếc xe khủng được bổ sung vào bộ sưu tập của một người chơi tại TP.HCM.

Giới mộ điệu làng xe trong nước đang xôn xao trước thông tin một người chơi xe nổi tiếng tại TP.HCM mua một lúc 3 chiếc xe đắt tiền ở ngay thời điểm trước Tết. Trong đó, chiếc xe đắt tiền nhất là Lamborghini Revuelto không dưới 44 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chiếc Porsche 911 Turbo S cũng có thể có giá lên tới khoảng 20 tỷ đồng. Chiếc xe cuối cùng là chiếc mô tô Ducati Panigale V4 S giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Người được cho là chủ xe xuất hiện cùng những chiếc xe có giá trị cao. Ảnh: Đại lý Lamborghini, Tiến Thượng Lê

Theo tìm hiểu, người xuất hiện trong những bức hình trên khá nổi tiếng trong giới chơi xe tại Việt Nam. Anh tên là Trần Đức Vinh, sinh sống tại TP.HCM, và có tài khoản mạng xã hội tên Vin Tran.

"Chủ xe" liên tục phủ nhận mình sở hữu những chiếc xe mới này. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, trên trang cá nhân, vị đại gia này thường đăng những thông tin phủ nhận sở hữu những chiếc xe có giá trị cao trên. Song, những ai đã biết về thú chơi xe của anh cũng đều tin rằng anh chính là người sở hữu bộ 3 xe đắt tiền trên.

Chiếc Lamborghini Revuelto bàn giao cho anh Vinh là chiếc đầu tiên được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mẫu xe này gây ấn tượng với thiết kế khí động học ở mọi chi tiết, nhiều vật liệu carbon, nội thất hiện đại cùng động cơ mạnh tới hơn 1.000 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong khoảng 2,5 giây.

Chiếc Revuelto đầu tiên về Việt Nam đã có chủ nhân. Ảnh: Đại lý Lamborghini

Porsche 911 Turbo S cũng là một chiếc xe khá mạnh. Động cơ xe thế hệ mới nhất cho công suất tới 711 mã lực, giúp chiếc xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong khoảng 2.5 giây.

Trước đó, anh Vinh được biết tới sở hữu rất nhiều dòng xe đắt tiền khác nhau, bao gồm cả ô tô và mô tô. Trong đó, chiếc xe thường xuất hiện trên mạng xã hội cùng anh là chiếc Mercedes-AMG G 63 độ một bộ mâm chất chơi nổi bật. Ngoài ra, trong garage của anh từng có cả những chiếc xe thể thao chất chơi như Honda Civic Type R, cho đến SUV là Land Rover Defender và bán tải Ranger Raptor. Dàn mô tô của anh cũng có giá trị khá lớn.

Theo Khôi Nguyên

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

