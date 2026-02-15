Phát hiện 2 xe tải đông lạnh lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi

Ngày 14-2, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM cho biết vừa phát hiện vụ mua bán lô hàng đông lạnh số lượng lớn.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, vào cuối tháng 01/2026, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 02 xe ô tô tải đông lạnh đang dừng đỗ tại bãi xe khu vực đường Lê Thị Riêng, phường Thới An. Tại đây, cảnh sát phát hiện và tạm giữ hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh đang chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Số thực phẩm này bao gồm nhiều loại nguyên liệu đang được ưa chuộng tại các nhà hàng và quán ăn bình dân như: 13.900kg Vú heo (nầm lợn) đông lạnh, 8.374kg lạp xưởng đông lạnh (lạp xưởng nướng đá), 520kg trứng gà non và 320kg lườn ngỗng. Hàng nghìn kg chả cây, bánh bao, mỡ heo và xúc xích các loại.

Ước tính tổng giá trị lô hàng vi phạm lên tới hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình làm việc, chủ lô hàng là ông V.V.T (sinh năm 1986; hộ khẩu thường trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ pháp lý nào liên quan đến nguồn gốc và chất lượng số hàng trên. Ông T. khai nhận đã thu mua trôi nổi thực phẩm từ nhiều nguồn khác nhau thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Sau khi tập kết hàng, các đối tượng sử dụng xe tải đông lạnh để vận chuyển từ Thành phố Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh nhằm bán lại kiếm lời. Căn cứ hành vi vi phạm, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ 28.824 kg thực phẩm theo đúng quy định pháp luật.

Công an Thành phố khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm thực phẩm đã hết hạn, bị biến dạng hoặc có dấu hiệu biến chất như mùi vị lạ, màu sắc khác thường, ôi thiu. Chỉ nên sử dụng các sản phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Đối với các đơn vị kinh doanh kho vận, bãi xe, chủ cơ sở cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật; tuyệt đối không hợp tác lưu chứa hàng lậu, hàng cấm hoặc hàng không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc đường dây nóng của Công an Thành phố để kịp thời xử lý.