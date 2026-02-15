Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám phá xe điện cỡ nhỏ sắp ra mắt của Honda

15-02-2026 - 11:33 AM | Thị trường

Sau khi trưng bày nguyên mẫu tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025, Honda mới đây đã hé lộ phiên bản sản xuất của Super-One, chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức tại thị trường nội địa.

Không đơn thuần là bản nâng cấp nhẹ từ N-One e:, Honda Super-One được định vị như một mẫu hatchback thể thao cỡ nhỏ dành cho đô thị. Xe có phần thân mở rộng hơn, khung gầm cải tiến và hệ truyền động điện đi kèm hệ thống âm thanh mô phỏng tiếng động cơ, mang lại cảm giác lái gần với xe xăng truyền thống.

Về thiết kế, Super-One nổi bật với cản trước và sau được tái thiết kế, tích hợp các hốc gió, vòm bánh xe mở rộng, cánh gió nóc. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 15 inch sơn đen mờ Berlina Black, đi kèm lốp Yokohama bản rộng.

Honda Super-One có kích thước dài 3.589 mm, rộng 1.573 mm và cao 1.616 mm, lớn hơn đáng kể so với N-One e:, trong khi chiều dài cơ sở 2.520 mm vẫn giữ nguyên.

Honda bổ sung cho Super-One màu sơn độc quyền Boost Violet Pearl, lấy cảm hứng từ tia sét, bên cạnh các tùy chọn quen thuộc như trắng, đen, vàng và xám, đi kèm cấu hình sơn đơn sắc hoặc hai tông màu.

Khoang nội thất cơ bản giữ nguyên bố cục từ N-One e: nhưng được tinh chỉnh với ghế ngồi ôm sát hơn, điểm nhấn màu tím và giao diện đồ họa riêng cho bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Khi kích hoạt chế độ Boost, màn hình sẽ hiển thị vòng tua mô phỏng.

Đáng chú ý, hệ thống Active Sound Control kết hợp cùng dàn âm thanh Bose 8 loa có khả năng tái tạo tiếng gầm động cơ và cảm giác sang số, tăng tính thể thao khi vận hành. Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình trung tâm 9 inch, ghế và vô-lăng sưởi, cùng đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến của Honda .

Super-One sử dụng động cơ điện đặt phía trước. Dù chưa công bố thông số chính thức, Honda từng tiết lộ tại Singapore Motor Show hồi tháng 1 rằng công suất đạt khoảng 94 mã lực ở chế độ Boost, cao hơn đáng kể so với mức 63 mã lực của N-One e:, nhưng vẫn thấp hơn Honda e đã ngừng sản xuất.

Với kích thước và sức mạnh gia tăng, Super-One được xếp vào nhóm xe du lịch thay vì kei car. Hãng hiện chưa công bố dung lượng pin và tầm hoạt động, song N-One e: đang sử dụng bộ pin 29,6 kWh.

Bên cạnh đó, mẫu xe điện thể thao cỡ nhỏ này còn được trang bị hệ thống khung gầm tinh chỉnh riêng, hạ thấp gầm và mở độ rộng trục bánh nhằm cải thiện khả năng xử lý.

Theo truyền thông Nhật Bản , Honda Super-One dự kiến có giá từ 3-3,5 triệu yên (khoảng 509-609 triệu đồng). Sau khi ra mắt tại quê nhà, mẫu xe này sẽ tiếp tục được phân phối tại nhiều thị trường khác như Anh, châu Âu, Australia, New Zealand và một số quốc gia châu Á.

Theo Trường Vũ

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện mỏ dầu khí ngoài khơi ở độ sâu gần 6.000m, trữ lượng hơn 15 triệu thùng dầu

Phát hiện mỏ dầu khí ngoài khơi ở độ sâu gần 6.000m, trữ lượng hơn 15 triệu thùng dầu Nổi bật

Vừa cấm nhập khẩu 3 tháng, khách ruột gạo Việt đón tin vui

Vừa cấm nhập khẩu 3 tháng, khách ruột gạo Việt đón tin vui Nổi bật

Phát hiện 2 xe tải đông lạnh lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi

Phát hiện 2 xe tải đông lạnh lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi

11:30 , 15/02/2026
Thương nhân Việt Nam đón tin vui: Một mặt hàng nhập khẩu từ Campuchia sẽ được miễn thuế 0%

Thương nhân Việt Nam đón tin vui: Một mặt hàng nhập khẩu từ Campuchia sẽ được miễn thuế 0%

11:10 , 15/02/2026
Bất ngờ vé máy bay Tết từ TPHCM đi Hà Nội ngày 28 tháng Chạp

Bất ngờ vé máy bay Tết từ TPHCM đi Hà Nội ngày 28 tháng Chạp

11:05 , 15/02/2026
Giá cà phê hôm nay 15-2: Thương hiệu Việt nhượng quyền chuỗi cà phê tại Campuchia

Giá cà phê hôm nay 15-2: Thương hiệu Việt nhượng quyền chuỗi cà phê tại Campuchia

10:14 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên